APEC工商領導人中國論壇即將亮相 攜手鏈博會共促亞太合作

新聞提供者

China International Supply Chain Expo

15 6月, 2026, 22:09 CST

北京2026年6月15日 /美通社/ -- 6月21日，第四屆鏈博會開幕前一天，APEC工商領導人中國論壇將在北京舉辦，這是APEC「中國年」工商領域的一項標誌性活動。論壇以「開放·互通·協同：鏈接亞太，共創未來」為主題，將設置開幕式和3場專題研討，邀請ABAC代表、APEC國際秘書處負責人、中國政府部門代表以及世界500強跨國公司高管等亞太政商界重量級嘉賓與會，圍繞「深化區域經濟一體化」「互聯互通」「數字創新」等熱點議題展開研討。

這次中國論壇也是對APEC「中國年」工商界階段性成果的一次集中展示和中期盤點。論壇將系統宣介墨西哥APEC工商咨詢理事會會議通過的《ABAC關於支持亞太自貿區的聲明》和《ABAC關於支持互聯互通的聲明》等重要成果，為最終向APEC領導人非正式會議提交高質量政策建議進行充分動員準備。

2026年APEC工商领导人论坛
2026年APEC工商领导人论坛

本次中國論壇與第四屆鏈博會深度協同聯動。參與中國論壇的工商界代表將走進鏈博會現場，圍繞全球供應鏈合作開展觀展交流、展商對接和務實洽談，進一步放大APEC工商界階段性成果，展示中國工商界推動亞太區域經濟一體化、維護開放型亞太經濟、促進產業鏈供應鏈合作的積極作用。

SOURCE China International Supply Chain Expo

來自同一來源

第四屆鏈博會國際參與再升級 -- 澳大利亞首任主賓國，法國意大利首設外國主賓省

第四屆鏈博會國際參與再升級 -- 澳大利亞首任主賓國，法國意大利首設外國主賓省

國務院新聞辦公室近日舉行新聞發佈會，介紹第四屆中國國際供應鏈促進博覽會籌備情況。中國貿促會副會長李興乾表示，本屆鏈博會國際參與度和規格均實現歷史性突破。...
首發首展首秀超160項，人工智能專區首次亮相----第四屆鏈博會以創新引領全球供應鏈變革

首發首展首秀超160項，人工智能專區首次亮相----第四屆鏈博會以創新引領全球供應鏈變革

國務院新聞辦公室於5月22日舉行新聞發布會，中國貿促會副會長李興乾表示，創新是鏈博會第一原則，第四屆鏈博會將以三大創新亮點引領全球供應鏈合作新趨勢。...
此來源更多新聞稿