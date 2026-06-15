APEC工商領導人中國論壇即將亮相 攜手鏈博會共促亞太合作

北京2026年6月15日 /美通社/ -- 6月21日，第四屆鏈博會開幕前一天，APEC工商領導人中國論壇將在北京舉辦，這是APEC「中國年」工商領域的一項標誌性活動。論壇以「開放·互通·協同：鏈接亞太，共創未來」為主題，將設置開幕式和3場專題研討，邀請ABAC代表、APEC國際秘書處負責人、中國政府部門代表以及世界500強跨國公司高管等亞太政商界重量級嘉賓與會，圍繞「深化區域經濟一體化」「互聯互通」「數字創新」等熱點議題展開研討。

這次中國論壇也是對APEC「中國年」工商界階段性成果的一次集中展示和中期盤點。論壇將系統宣介墨西哥APEC工商咨詢理事會會議通過的《ABAC關於支持亞太自貿區的聲明》和《ABAC關於支持互聯互通的聲明》等重要成果，為最終向APEC領導人非正式會議提交高質量政策建議進行充分動員準備。