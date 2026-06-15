APEC China CEO Forum เตรียมเปิดฉากคู่ขนานมหกรรมซัพพลายเชนจีน เดินหน้ากระชับความร่วมมือทั่วเอเชียแปซิฟิก
News provided byChina International Supply Chain Expo
15 Jun, 2026, 22:31 CST
ปักกิ่ง, 15 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- งาน APEC China CEO Forum ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (CCPIT) ในฐานะกิจกรรมทางธุรกิจระดับเรือธงประจำปี APEC ของจีน มีกำหนดจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ เพียงหนึ่งวันก่อนพิธีเปิดฉากมหกรรมซัพพลายเชนนานาชาติจีน (China International Supply Chain Expo หรือ CISCE) ครั้งที่ 4
ฟอรัมในปีนี้จัดขึ้นในธีม "Openness, Connectivity, Synergy: Linking the Asia-Pacific for a Shared Future" (เปิดกว้าง เชื่อมโยง ผนึกกำลัง: ผูกพันเอเชียแปซิฟิกเพื่อสร้างอนาคตร่วมกัน) โดยภายในงานจะประกอบด้วยพิธีเปิดและการเสวนาเจาะลึกอีก 3 รายการ ซึ่งได้รับเกียรติจากบุคคลระดับสูงจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC Business Advisory Council (ABAC), สำนักเลขาธิการ APEC หน่วยงานภาครัฐของจีน รวมถึงผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำระดับ Fortune Global 500 มาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค การเชื่อมโยงโครงข่าย และนวัตกรรมดิจิทัล
งานนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานและทบทวนความสำเร็จในรอบครึ่งปีของภาคธุรกิจในช่วงปี APEC ของจีน พร้อมทั้งไฮไลต์ผลลัพธ์สำคัญจากการประชุมสภา ABAC ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ณ ประเทศเม็กซิโก ซึ่งรวมถึงแถลงการณ์ ABAC ว่าด้วยเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก และแถลงการณ์ ABAC ว่าด้วยการเชื่อมโยงโครงข่าย เพื่อปูทางสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเตรียมยื่นต่อที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ต่อไป
นอกจากนี้ การจัดฟอรัมดังกล่าวจะสอดรับอย่างใกล้ชิดกับมหกรรมซัพพลายเชนนานาชาติจีน ครั้งที่ 4 โดยผู้แทนภาคธุรกิจที่เข้าร่วมฟอรัมจะได้เยี่ยมชมงานมหกรรม ร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้จัดแสดง ร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ พร้อมหารือเจาะลึกเรื่องความร่วมมือในซัพพลายเชนโลก แนวทางดังกล่าวจะช่วยขยายผลสำเร็จของภาคธุรกิจ APEC ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ทั้งยังตอกย้ำบทบาทเด่นของภาคธุรกิจจีนในการขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สนับสนุนระบบเศรษฐกิจภูมิภาคแบบเปิดกว้าง และเสริมสร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานให้แข็งแกร่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน APEC China CEO Forum ได้ที่เว็บไซต์ https://en.ccpit.org/
SOURCE China International Supply Chain Expo
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