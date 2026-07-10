GAC acelera vendas globais no 1º semestre com forte desempenho em diferentes mercados

GUANGZHOU, China, 10 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- No primeiro semestre de 2026, as vendas internacionais da GAC, tanto no atacado quanto ao consumidor final, mais que dobraram em relação ao mesmo período do ano anterior. As exportações somaram 121.483 veículos, volume próximo ao registrado em todo o ano anterior. O resultado representa alta de 132% na comparação anual e marca um salto nas vendas internacionais da empresa.

Nas Américas, o México registrou desempenho de destaque entre janeiro e maio. Os modelos AION ES e AION UT ficaram entre os dez veículos elétricos a bateria mais vendidos: o AION UT ocupou a terceira posição no segmento B, enquanto o AION ES ficou em segundo lugar no segmento C. Na Bolívia, a GAC manteve resultados sólidos e liderou, por meses consecutivos, as vendas entre as marcas chinesas de veículos de passeio. No Brasil, as vendas de junho saltaram 1.129% em relação a maio e cresceram 24% na comparação ano a ano. Na Colômbia, as vendas de junho cresceram 804% em relação a maio e 21% na comparação anual. No Uruguai, avançaram 66% no mês e 254% ante junho do ano passado. No Paraguai, o aumento mensal foi de 469%. Além disso, as vendas ao consumidor final em maio cresceram 733% na Costa Rica e 223% na Venezuela, na comparação anual. No Uruguai, a GAC está entre as cinco marcas de veículos elétricos mais vendidas.

Na região Ásia-Pacífico, a GAC liderou, em abril, as vendas de veículos elétricos de passeio para uso particular na Região Administrativa Especial de Hong Kong. Entre janeiro e maio, sua participação acumulada no mercado superou 11%. Em Singapura, as vendas de junho cresceram 77% em relação a maio e 30% na comparação anual. Em abril, a GAC ficou em segundo lugar entre as marcas de veículos totalmente elétricos no mercado local, com participação próxima de 7%. Na Tailândia, as vendas de junho cresceram 207% em relação a maio e 15% na comparação anual. A GAC manteve a liderança isolada no segmento de táxis elétricos. Além disso, as vendas de abril cresceram 900% na Malásia e 338% na Indonésia, na comparação anual. No Camboja, a GAC permanece entre as três marcas chinesas de automóveis mais vendidas.

No Oriente Médio e na África, as vendas de junho cresceram 233% em relação a maio e 33% na comparação anual na Costa do Marfim. Na Etiópia, os volumes avançaram 510% no mês e 118% ante junho de 2025. No Líbano, as vendas ao consumidor final cresceram 50% em maio, na comparação anual. O EMZOOM liderou as vendas no segmento local de SUVs compactos. Iraque, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos registraram crescimento de três dígitos.

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FONTE GAC