GAC International divulga resultados do primeiro semestre com desempenho excepcional

GUANGZHOU, China, 2 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- No primeiro semestre de 2026, os volumes de vendas no atacado para o mercado externo e de vendas no varejo ao consumidor final da GAC dobraram em relação ao mesmo período do ano anterior. As exportações totais alcançaram 121.483 unidades, praticamente igualando o volume total exportado em todo o ano passado, com um expressivo aumento de 132% em relação ao ano anterior, marcando um importante marco para a empresa.

A GAC registrou forte crescimento em todas as regiões. Nas Américas, o México apresentou desempenho excepcional, com o AION ES e o AION UT conquistando posições entre os dez primeiros no ranking de vendas de veículos elétricos a bateria (BEVs). A Bolívia manteve sua posição de liderança como a marca chinesa de automóveis de passeio mais vendida. Brasil, Colômbia e outros países também registraram forte crescimento. Na região Ásia-Pacífico, Hong Kong (RAE) viu a GAC conquistar, em abril, a primeira posição em vendas de veículos elétricos privados após o fim dos subsídios, com participação de mercado acumulada superior a 11% entre janeiro e maio. Singapura ficou em segundo lugar entre as marcas de veículos totalmente elétricos em abril, com quase 7% de participação de mercado, e a Tailândia manteve a liderança no segmento de táxis elétricos. Malásia e Indonésia também registraram crescimento expressivo. A Europa acelerou sua expansão estratégica: o AION UT iniciou a produção na Áustria e fez sua estreia europeia em Milão, seguida pela entrada oficial no Reino Unido e na Espanha, estabelecendo um sistema operacional inicial de cadeia completa. No Oriente Médio e na África, o EMZOOM ficou em primeiro lugar no mercado libanês de SUVs do segmento B, e a região do Oriente Médio registrou um aumento substancial nas vendas acumuladas em relação ao ano anterior.

A GAC também conquistou reconhecimento global por sua qualidade e excelência. No Kuwait, recebeu dois títulos de primeiro lugar: melhor qualidade geral de veículos e maior valor residual entre as montadoras chinesas. Na Tailândia, a GAC liderou entre todas as marcas chinesas em valor residual após três anos. O AION UT manteve seu excelente desempenho, conquistando a primeira posição em vendas na categoria de hatchbacks totalmente elétricos em Hong Kong (RAE), Colômbia, Uruguai e Singapura, acumulando mais de 600 pré-encomendas na Austrália e recebendo diversos prêmios, incluindo o de veículo elétrico a bateria mais vendido da Bolívia e a liderança no crescimento das exportações de hatchbacks elétricos chineses do segmento A0 em maio. O AION V também atingiu novos recordes de vendas no exterior, foi finalista do prêmio Drive Car of the Year 2026 e conquistou o título de "SUV elétrico de elite nº 1" em Hong Kong (RAE).

Encerrando o primeiro semestre com um desempenho excepcional, a GAC International acelera sua expansão global com um ritmo imparável.

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FONTE GAC