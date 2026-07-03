GAC International divulga resultados do primeiro semestre com desempenho excepcional

Notícias fornecidas por

GAC

03 jul, 2026, 00:15 GMT

GUANGZHOU, China, 2 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- No primeiro semestre de 2026, os volumes de vendas no atacado para o mercado externo e de vendas no varejo ao consumidor final da GAC dobraram em relação ao mesmo período do ano anterior. As exportações totais alcançaram 121.483 unidades, praticamente igualando o volume total exportado em todo o ano passado, com um expressivo aumento de 132% em relação ao ano anterior, marcando um importante marco para a empresa.

Continue Reading

A GAC registrou forte crescimento em todas as regiões. Nas Américas, o México apresentou desempenho excepcional, com o AION ES e o AION UT conquistando posições entre os dez primeiros no ranking de vendas de veículos elétricos a bateria (BEVs). A Bolívia manteve sua posição de liderança como a marca chinesa de automóveis de passeio mais vendida. Brasil, Colômbia e outros países também registraram forte crescimento. Na região Ásia-Pacífico, Hong Kong (RAE) viu a GAC conquistar, em abril, a primeira posição em vendas de veículos elétricos privados após o fim dos subsídios, com participação de mercado acumulada superior a 11% entre janeiro e maio. Singapura ficou em segundo lugar entre as marcas de veículos totalmente elétricos em abril, com quase 7% de participação de mercado, e a Tailândia manteve a liderança no segmento de táxis elétricos. Malásia e Indonésia também registraram crescimento expressivo. A Europa acelerou sua expansão estratégica: o AION UT iniciou a produção na Áustria e fez sua estreia europeia em Milão, seguida pela entrada oficial no Reino Unido e na Espanha, estabelecendo um sistema operacional inicial de cadeia completa. No Oriente Médio e na África, o EMZOOM ficou em primeiro lugar no mercado libanês de SUVs do segmento B, e a região do Oriente Médio registrou um aumento substancial nas vendas acumuladas em relação ao ano anterior.

A GAC também conquistou reconhecimento global por sua qualidade e excelência. No Kuwait, recebeu dois títulos de primeiro lugar: melhor qualidade geral de veículos e maior valor residual entre as montadoras chinesas. Na Tailândia, a GAC liderou entre todas as marcas chinesas em valor residual após três anos. O AION UT manteve seu excelente desempenho, conquistando a primeira posição em vendas na categoria de hatchbacks totalmente elétricos em Hong Kong (RAE), Colômbia, Uruguai e Singapura, acumulando mais de 600 pré-encomendas na Austrália e recebendo diversos prêmios, incluindo o de veículo elétrico a bateria mais vendido da Bolívia e a liderança no crescimento das exportações de hatchbacks elétricos chineses do segmento A0 em maio. O AION V também atingiu novos recordes de vendas no exterior, foi finalista do prêmio Drive Car of the Year 2026 e conquistou o título de "SUV elétrico de elite nº 1" em Hong Kong (RAE).

Encerrando o primeiro semestre com um desempenho excepcional, a GAC International acelera sua expansão global com um ritmo imparável.

Para mais informações sobre a GAC, acesse: https://www.gacgroup.com/en ou siga-nos nas redes sociais.

FONTE GAC

Da mesma fonte

Paolla Oliveira visita a GAC, conhece a fabricação inteligente e testa três modelos-chave

Paolla Oliveira visita a GAC, conhece a fabricação inteligente e testa três modelos-chave

Paolla Oliveira, embaixadora da marca GAC no Brasil, fez uma visita de destaque à sede do GAC Group em Guangzhou, reforçando os laços da montadora...
A embaixadora da GAC no Brasil, Paolla Oliveira, visita a sede da empresa em Guangzhou e reforça a parceria com o mercado sul-americano

A embaixadora da GAC no Brasil, Paolla Oliveira, visita a sede da empresa em Guangzhou e reforça a parceria com o mercado sul-americano

Paolla Oliveira, embaixadora da GAC no Brasil, foi recebida na sede do Grupo GAC, em Guangzhou, em uma visita que reforça ainda mais os laços da...
More Releases From This Source

Explorar

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Corporate Expansion

Corporate Expansion

Awards

Awards

News Releases in Similar Topics