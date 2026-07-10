GAC registra forte desempenho no primeiro semestre e acelera sua expansão global

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10 jul, 2026, 11:03 GMT

GUANGZHOU, China, 10 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- De acordo com o boletim de produção e vendas de junho divulgado pelo Grupo GAC, as vendas totais de veículos do grupo no primeiro semestre alcançaram 773.100 unidades, um aumento de 2,35% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os veículos energeticamente eficientes e os veículos de novas fontes de energia representaram 62,82% das vendas totais.

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Impulsionadas pelo plano "Panyu Action", as vendas das marcas próprias da GAC aceleraram no primeiro semestre, atingindo 346.000 unidades, um crescimento de 35,69% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em julho, a produção acumulada da GAC deverá ultrapassar 30 milhões de unidades, marcando um novo marco em sua trajetória de crescimento em larga escala.

Os mercados internacionais tornaram-se o segmento de crescimento mais acelerado da GAC, com as exportações de suas marcas próprias alcançando 121.500 unidades entre janeiro e junho, um salto de 132%.

No primeiro semestre, a GAC registrou um forte crescimento nas vendas em seus mercados internacionais, com expansão simultânea nas cinco principais regiões em que atua: Américas, Ásia-Pacífico, Oriente Médio, África e Europa. No México, o AION UT e o AION ES figuraram entre os três modelos mais vendidos nos segmentos B e C de veículos totalmente elétricos, respectivamente. Na Bolívia, o GAC S7 e o AION UT foram eleitos os modelos híbrido plug-in e totalmente elétrico mais vendidos do país no ano, enquanto a GAC manteve por vários meses consecutivos a liderança em vendas entre as marcas chinesas de veículos de passeio no mercado local. No Brasil e na Colômbia, as vendas da GAC em junho cresceram 1.129% e 804%, respectivamente, em relação ao mês anterior, enquanto o Uruguai registrou um aumento de 254% em comparação com junho do ano anterior.

Na região Ásia-Pacífico, a participação de mercado da GAC atingiu novos recordes em diversos mercados. Na RAE de Hong Kong, a participação da GAC no mercado de veículos elétricos superou 11% entre janeiro e maio. Na Tailândia, as vendas cresceram 207% em junho em relação ao mês anterior, enquanto, em Singapura, o aumento foi de 77%. No Oriente Médio e na África, após um aumento de 282% nas vendas regionais entre janeiro e fevereiro, o EMZOOM liderou o mercado de SUVs do segmento B no Líbano em maio, enquanto as vendas na Etiópia dispararam 510% em junho em relação ao mês anterior.

Na Europa, a GAC estabeleceu uma operação completa, que abrange desde a produção local até a rede de varejo. A empresa já ingressou nos mercados da Itália, do Reino Unido e da Espanha, além de ter conquistado a segunda posição entre as marcas chinesas de veículos elétricos na Grécia em junho. Enquanto isso, o AION UT começou a ser produzido na fábrica KD da Áustria.

Olhando para o segundo semestre, o Grupo GAC continuará a aproveitar o fortalecimento de seu portfólio de produtos e de suas capacidades operacionais para oferecer soluções de mobilidade que superem as expectativas dos clientes.

Para mais informações sobre a GAC, acesse: https://www.gacgroup.com/en ou siga-nos nas redes sociais.

FONTE GAC

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