-GAC logra un rápido crecimiento de las ventas globales en el primer semestre con un sólido desempeño en todos los mercados

GUANGZHOU, China, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En el primer semestre de 2026, los volúmenes de ventas al por mayor y al por menor de GAC en el extranjero se duplicaron con creces en comparación con el año anterior. Las exportaciones totales alcanzaron las 121.483 unidades, casi igualando el volumen de exportaciones de todo el año anterior, con un sorprendente aumento interanual del 132%, logrando un avance espectacular.

En América, México tuvo un rendimiento sobresaliente de enero a mayo, con el AION ES y el AION UT asegurando lugares en los diez primeros puestos de ventas de BEV de nueva energía: el AION UT ocupó el tercer lugar en el mercado de vehículos eléctricos puros del segmento B, mientras que el AION ES tomó el segundo lugar en el segmento C de BEV. El mercado de Bolivia mantuvo excelentes resultados, ya que la marca GAC ha conservado el título de la marca de vehículos de pasajeros chinos más vendida en Bolivia durante meses consecutivos. Las ventas de junio en Brasil se dispararon un 1.129% mes a mes y aumentaron un 24% año a año. Las ventas de junio de Colombia aumentaron un 804% mes a mes y un 21% año a año; Uruguay registró un aumento de ventas del 66% mes a mes y del 254% año a año en junio; las ventas de junio de Paraguay aumentaron un 469% mes a mes. Además, las ventas minoristas a usuarios finales en mayo en los mercados latinoamericanos, incluidos Costa Rica y Venezuela, crecieron un 733 % y un 223 % interanual respectivamente, y GAC se sitúa entre las cinco principales marcas de vehículos eléctricos en Uruguay.

En Asia-Pacífico, GAC se posicionó como líder en ventas de automóviles eléctricos privados en la RAE de Hong Kong en abril; su cuota de mercado acumulada de enero a mayo superó el 11%. Las ventas de Singapur en junio aumentaron un 77% con respecto al mes anterior y un 30% con respecto al año anterior, y la marca se aseguró el segundo lugar entre las marcas locales de vehículos eléctricos puros en abril con una cuota de mercado cercana al 7%. Las ventas de Tailandia en junio se dispararon un 207% con respecto al mes anterior y un 15% con respecto al año anterior, manteniendo una cuota de mercado inamovible como líder en el segmento de taxis eléctricos. Además, las ventas de Malasia en abril aumentaron un 900% con respecto al año anterior, las ventas de Indonesia en abril crecieron un 338% con respecto al año anterior, y GAC se mantiene consistentemente entre las tres principales marcas de automóviles chinos en Camboya.

En Oriente Medio y África, las ventas de junio en Costa de Marfil aumentaron un 233 % con respecto al mes anterior y un 33 % con respecto al año anterior, mientras que los volúmenes de junio en Etiopía se dispararon un 510 % con respecto al mes anterior y un 118 % con respecto al año anterior. Las ventas minoristas de usuarios finales en Líbano crecieron un 50 % interanual en mayo, y el EMZOOM se posicionó como líder de ventas en el mercado local de SUV del segmento B. Irak, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos registraron un crecimiento de tres dígitos.

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