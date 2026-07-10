GAC, 상반기 시장 전반에서 강력한 성과와 함께 급속한 글로벌 판매 성장 달성

광저우, 중국 2026년 7월 10일 /PRNewswire/ -- 2026년 상반기 GAC의 해외 도매 및 최종 사용자 소매 판매량은 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했다. 총 수출량은 12만 1483대에 달해 작년 연간 수출량과 거의 맞먹었으며, 전년 동기 대비 132%의 놀라운 증가율로 도약적인 돌파구를 마련했다.

미주 지역의 경우 멕시코가 1월부터 5월까지 뛰어난 성과를 보여주었으며, AION ES와 AION UT가 신에너지 순수 전기차 판매 순위 상위 10위 안에 진입했다. AION UT는 B세그먼트 순수 전기차 시장에서 3위를 차지했고, AION ES는 C세그먼트 순수전기차 부문에서 2위를 차지했다. 볼리비아 시장은 우수한 성과를 지속했으며, GAC 브랜드는 여러 달 연속 볼리비아에서 최고 판매 중국 승용차 브랜드라는 타이틀을 유지했다. 브라질의 6월 판매는 전월 대비 1129% 급증했고 전년 동기 대비 24% 상승했다. 콜롬비아의 6월 판매는 전월 대비 804% 상승했고 전년 동기 대비 21% 상승했다. 우루과이는 6월에 전월 대비 66%, 전년 동기 대비 254% 판매 증가를 기록했다. 파라과이의 6월 판매는 전월 대비 469% 급증했다. 또한 코스타리카와 베네수엘라를 포함한 라틴아메리카 시장에서 5월 최종 사용자 소매 판매는 각각 전년 동기 대비 733%와 223% 성장했으며, GAC는 우루과이에서 상위 5위 전기차 브랜드 안에 들었다.

아시아 태평양 지역의 경우 GAC는 4월 홍콩 특별행정구에서 민간 전기 승용차 판매 1위를 차지했으며, 1월부터 5월까지의 누적 시장 점유율은 11%를 초과했다. 싱가포르의 6월 판매는 전월 대비 77%, 전년 동기 대비 30% 상승했으며, 이 브랜드는 4월에 거의 7%의 시장 점유율로 현지 순수 전기차 브랜드 중 2위를 차지했다. 태국의 6월 판매는 전월 대비 207%, 전년 동기 대비 15% 급증했으며, 전기 택시 부문에서 확고한 1위 시장 점유율을 유지하고 있다. 또한 말레이시아의 4월 판매는 전년 동기 대비 900% 상승했고, 인도네시아의 4월 판매는 전년 동기 대비 338% 성장했으며, GAC는 캄보디아에서 지속적으로 상위 3위 중국 자동차 브랜드 안에 들고 있다.

중동 및 아프리카 지역의 경우 코트디부아르의 6월 판매가 전월 대비 233%, 전년 동기 대비 33% 상승했고, 에티오피아의 6월 판매량은 전월 대비 510%, 전년 동기 대비 118% 급증했다. 레바논의 5월 최종 사용자 소매 판매는 전년 동기 대비 50% 성장했으며, EMZOOM은 현지 B세그먼트 SUV 시장에서 판매 1위 자리를 차지했다. 이라크, 사우디아라비아, 아랍에미리트 모두 세 자릿수의 성장을 달성했다.

GAC에 대한 자세한 정보는 https://www.gacgroup.com/en을 방문하거나 소셜 미디어를 팔로우하여 확인할 수 있다.

SOURCE GAC