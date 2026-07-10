GAC、上半期に急速な世界販売成長を達成し、各市場で堅調な業績を記録

広州、中国、2026年7月10日 /PRNewswire/ -- 2026年上半期、GACの海外向け卸売およびエンドユーザー向け小売台数は前年同期比で2倍以上に増加しました。輸出総数は121,483台に達し、昨年の通年輸出台数にほぼ匹敵し、前年同期比132%という目覚ましい増加で飛躍的な成長を遂げました。

米州では、メキシコが1月から5月にかけて目覚ましい業績を上げ、AION ESとAION UTが新エネルギーBEV販売ランキングのトップ10入りを果たしました：AION UTはBセグメントの純電気自動車市場で第3位にランクされ、AION ESはCセグメントのBEV市場で第2位を獲得しました。ボリビアでは、GACブランドが中国の乗用車ブランドの中で連続して販売台数トップの座を維持しており、ボリビア市場は優れた業績を維持しました。ブラジルの6月の販売台数は前月比1,129%急増し、前年同月比24%増加しました。コロンビアの6月の販売台数は前月比804%、前年同月比21%増加し、ウルグアイは6月に前月比66%、前年同月比254%の販売増加を記録し、パラグアイの6月の販売台数は前月比469%急増しました。さらに、コスタリカやベネズエラを含むラテンアメリカ市場における5月のエンドユーザー向け小売販売台数は前年同月比でそれぞれ733%および223%増加し、GACはウルグアイの電気自動車ブランドのトップ5にランクインしています。

アジア太平洋地域では、GACが4月に香港特別行政区における民間向け電気乗用車の販売で第1位を獲得し、1月から5月までの累積市場シェアは11%を超えました。シンガポールの6月の販売台数は前月比77%、前年同月比30%増加し、同ブランドは4月に現地の純電気自動車ブランドの中で第2位を確保し、約7%の市場シェアを獲得しました。タイの6月の販売台数は前月比207%、前年同月比15%増加し、電気タクシー部門で揺るぎない市場シェア第1位を維持しました。さらに、マレーシアの4月の販売台数は前年同月比900%増加し、インドネシアの4月の販売台数は前年同月比338%増加し、GACはカンボジアの中国自動車ブランドの中で常にトップ3にランクインしています。

中東およびアフリカでは、コートジボワールの6月の販売台数が前月比233%、前年同月比33%増加し、エチオピアの6月の販売台数は前月比510%、前年同月比118%急増しました。レバノンの5月のエンドユーザー向け小売販売台数は前年同月比50%増加し、EMZOOMは現地のBセグメントSUV市場で販売台数第1位を獲得しました。イラク、サウジアラビア、UAEはいずれも3桁の成長を達成しました。

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SOURCE GAC