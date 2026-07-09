GAC โชว์ฟอร์มแกร่งครึ่งปีแรก ยอดขายทั่วโลกโตแรงในทุกตลาด
News provided byGAC
09 Jul, 2026, 22:29 CST
กวางโจว, จีน, 9 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ยอดค้าส่งและยอดค้าปลีกในต่างประเทศของ GAC พุ่งทะยานขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมียอดส่งออกรวมสะสมอยู่ที่ 121,483 คัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเกือบเทียบเท่าปริมาณการส่งออกตลอดทั้งปีของปีที่ผ่านมา และคิดเป็นอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าสูงถึง 132% ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด
ในภูมิภาคอเมริกานั้น เม็กซิโกทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม โดยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น AION ES และ AION UT สามารถคว้าตำแหน่งท็อป 10 ในตารางอันดับยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV โดย AION UT ครองอันดับ 3 ในกลุ่มตลาดรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในกลุ่ม B-segment ขณะที่ AION ES คว้าอันดับ 2 ในกลุ่ม BEV ระดับ C-segment ด้านตลาดโบลิเวียยังคงรักษาผลงานอันยอดเยี่ยมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยแบรนด์ GAC ยังคงรั้งตำแหน่งแชมป์แบรนด์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลจากจีนที่มียอดขายสูงสุดในโบลิเวียได้ติดต่อกันหลายเดือน ขณะที่ยอดขายประจำเดือนมิถุนายนในบราซิลพุ่งทะยานขึ้นถึง 1,129% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเติบโตขึ้น 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนโคลอมเบียทำสถิติยอดขายเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้น 804% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทางด้านอุรุกวัยมียอดขายเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 66% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และพุ่งสูงถึง 254% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สำหรับปารากวัย ยอดขายในเดือนมิถุนายนทะยานขึ้น 469% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ ยอดค้าปลีกสู่ผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมของกลุ่มตลาดลาตินอเมริกา รวมถึงคอสตาริกาและเวเนซุเอลา เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 733% และ 223% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าตามลำดับ ส่งผลให้ GAC ก้าวขึ้นมาติดอันดับ 1 ใน 5 แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่มียอดขายสูงสุดในอุรุกวัย
สำหรับตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก GAC คว้าแชมป์ยอดขายอันดับ 1 ในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไฟฟ้าในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้สำเร็จในเดือนเมษายน โดยมีส่วนแบ่งตลาดสะสมในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมเกินกว่า 11% ส่วนในสิงคโปร์ ยอดขายประจำเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 77% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเติบโต 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ยิ่งไปกว่านั้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แบรนด์ยังสามารถคว้าอันดับ 2 ในกลุ่มแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าล้วนในตลาดท้องถิ่น ด้วยส่วนแบ่งตลาดเกือบ 7% ขณะที่ในประเทศไทย ยอดขายในเดือนมิถุนายนพุ่งทะยานขึ้นถึง 207% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเติบโต 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้แบรนด์ยังคงครองแชมป์ส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในเซกเมนต์รถแท็กซี่ไฟฟ้าไว้ได้อย่างเหนียวแน่น นอกจากนี้ ยอดขายประจำเดือนเมษายนในมาเลเซียพุ่งสูงถึง 900% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนอินโดนีเซียมียอดขายเติบโตขึ้น 338% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในเดือนเดียวกัน ขณะที่ในกัมพูชา GAC ยังคงรักษารายชื่อติดอันดับ 1 ใน 3 แบรนด์รถยนต์จีนที่มียอดขายสูงสุดได้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ตะวันออกกลางและแอฟริกา ยอดขายประจำเดือนมิถุนายนในโกตดิวัวร์ เพิ่มขึ้น 233% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ยอดส่งออกไปยังเอธิโอเปียในเดือนมิถุนายนพุ่งทะยานขึ้นถึง 510% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเติบโต 118% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทางด้านเลบานอน ยอดขายปลีกสู่ผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมเติบโตขึ้น 50% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยรถยนต์รุ่น EMZOOM คว้าแชมป์ยอดขายอันดับ 1 ในเซกเมนต์รถ SUV กลุ่ม B-segment ในตลาดท้องถิ่นได้สำเร็จ ขณะที่อิรัก ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่างทำผลงานได้อย่างโดดเด่น ด้วยยอดขายที่เติบโตในอัตราเลขหลักร้อย
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SOURCE GAC
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