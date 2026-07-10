GAC Catat Pertumbuhan Pesat Jualan Global pada Separuh Pertama 2026 dengan Prestasi Kukuh Merentas Pelbagai Pasaran

GUANGZHOU, China, 10 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pada separuh pertama tahun 2026, jumlah jualan borong luar negara dan jualan runcit kepada pengguna akhir GAC meningkat lebih dua kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu. Jumlah keseluruhan eksport mencecah 121,483 unit, hampir menyamai jumlah eksport bagi keseluruhan tahun lalu, dengan peningkatan ketara sebanyak 132% tahun ke tahun, sekali gus mencatat satu pencapaian lonjakan besar dalam pertumbuhan global syarikat.

Di benua Amerika, Mexico mencatat prestasi cemerlang dari Januari hingga Mei apabila AION ES dan AION UT berjaya menempatkan diri dalam kelompok 10 model kenderaan elektrik bateri (BEV) tenaga baharu terlaris. AION UT menduduki tempat ketiga dalam pasaran kenderaan elektrik tulen segmen B, manakala AION ES berada di tempat kedua dalam segmen BEV C. Pasaran Bolivia turut mengekalkan prestasi memberangsangkan apabila jenama GAC terus menjadi jenama kereta penumpang China paling laris di negara itu selama beberapa bulan berturut-turut. Di Brazil, jualan Jun melonjak 1,129% berbanding bulan sebelumnya dan meningkat 24% berbanding tahun lalu. Colombia pula mencatat pertumbuhan jualan sebanyak 804% bulan ke bulan dan 21% tahun ke tahun pada Jun. Uruguay merekodkan peningkatan 66% bulan ke bulan dan 254% tahun ke tahun, manakala Paraguay mencatat lonjakan 469% bulan ke bulan. Selain itu, jualan runcit kepada pengguna akhir pada Mei di pasaran Amerika Latin termasuk Costa Rica dan Venezuela masing-masing meningkat 733% dan 223% tahun ke tahun. GAC juga kini berada dalam kelompok lima jenama kenderaan elektrik teratas di Uruguay.

Di rantau Asia Pasifik, GAC menduduki tempat pertama bagi jualan kereta penumpang elektrik persendirian di Hong Kong SAR pada April; dengan pegangan pasaran terkumpul melebihi 11% bagi tempoh Januari hingga Mei. Di Singapura, jualan Jun meningkat 77% berbanding bulan sebelumnya dan 30% berbanding tahun lalu dan pada bulan April, jenama ini menduduki tempat kedua dalam kalangan jenama kenderaan elektrik tulen tempatan dengan pegangan pasaran hampir 7%. Di Thailand, jualan Jun melonjak 207% bulan ke bulan dan 15% tahun ke tahun, sambil mengekalkan kedudukan nombor satu dalam segmen teksi elektrik. Sementara itu, jualan April di Malaysia meningkat 900% tahun ke tahun, manakala Indonesia mencatat pertumbuhan 338% tahun ke tahun pada bulan yang sama. GAC juga secara konsisten berada dalam kelompok tiga jenama automotif China teratas di Kemboja.

Di rantau Timur Tengah dan Afrika, jualan Jun di Côte d'Ivoire meningkat 233% berbanding bulan sebelumnya dan 33% tahun ke tahun, manakala Etiopia merekodkan lonjakan 510% bulan ke bulan dan 118% tahun ke tahun. Di Lubnan, jualan runcit kepada pengguna akhir pada Mei meningkat 50% berbanding tahun lalu, dengan model EMZOOM muncul sebagai SUV segmen B paling laris di pasaran tempatan. Iraq, Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu (UAE) turut mencatat pertumbuhan jualan tiga angka.

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