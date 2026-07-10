GAC logra un rápido crecimiento de las ventas a nivel mundial en el primer semestre, con un sólido desempeño en todos los mercados

GUANGZHOU, China, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En el primer semestre de 2026, los volúmenes de ventas mayoristas y minoristas a usuarios finales de GAC en el extranjero se duplicaron con creces en comparación con el año anterior. Las exportaciones totales alcanzaron las 121.483 unidades, lo que casi iguala el volumen de exportaciones de todo el año pasado, con un impresionante aumento interanual del 132 %, lo que supone un gran avance.

En el continente americano, México tuvo un desempeño sobresaliente de enero a mayo, y los modelos AION ES y AION UT se ubicaron entre los diez primeros puestos en los rankings de ventas de vehículos eléctricos de nueva energía (BEV): el AION UT ocupó el tercer lugar en el mercado de vehículos eléctricos puros del segmento B, mientras que el AION ES ocupó el segundo lugar en el segmento C de BEV. El mercado de Bolivia mantuvo excelentes resultados, ya que la marca GAC ha conservado el título de marca china de vehículos de pasajeros más vendida en Bolivia durante meses consecutivos. Las ventas de junio en Brasil se dispararon un 1.129 % en comparación con el mes anterior y aumentaron un 24 % en comparación con el año anterior. Las ventas de junio en Colombia aumentaron un 804 % en comparación con el mes anterior y un 21 % en comparación con el año anterior. Uruguay registró un aumento de las ventas del 66 % en comparación con el mes anterior y del 254 % en comparación con el año anterior en junio. Las ventas de junio en Paraguay se dispararon un 469 % en comparación con el mes anterior. Además, las ventas minoristas a usuarios finales en los mercados latinoamericanos, entre ellos Costa Rica y Venezuela, en mayo crecieron un 733 % y un 223 % interanual, respectivamente, y GAC se encuentra entre las cinco principales marcas de vehículos eléctricos de Uruguay.

En la región de Asia-Pacífico, GAC ocupó el puesto número 1 en ventas de autos eléctricos particulares en la RAE de Hong Kong en abril. Su participación de mercado acumulada de enero a mayo superó el 11 %. Las ventas de junio en Singapur aumentaron un 77 % en comparación con el mes anterior y un 30 % en comparación con el año anterior, y la marca se situó en segundo lugar entre las marcas locales de vehículos totalmente eléctricos en abril, con una cuota de mercado de casi el 7 %. Las ventas de junio en Tailandia se dispararon un 207 % en comparación con el mes anterior y un 15 % en comparación con el año anterior, lo que le permitió mantener una cuota de mercado indiscutible como número 1 en el segmento de taxis eléctricos. Además, las ventas de abril en Malasia aumentaron un 900 % en comparación con el año anterior, las de Indonesia crecieron un 338 % en comparación con el año anterior, y GAC se mantiene constantemente entre las tres principales marcas de automóviles chinas en Camboya.

En Medio Oriente y África, las ventas de junio en Costa de Marfil aumentaron un 233 % en comparación con el mes anterior y un 33 % en comparación con el año anterior, mientras que los volúmenes de junio en Etiopía se dispararon un 510 % en comparación con el mes anterior y un 118 % en comparación con el año anterior. Las ventas minoristas al consumidor final en el Líbano crecieron un 50 % interanual en mayo, y el EMZOOM se situó en el puesto número 1 de ventas en el mercado local de SUV del segmento B. Irak, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos registraron un crecimiento de tres dígitos.

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FUENTE GAC