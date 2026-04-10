GAC fará a estreia europeia do AION UT em Milão

MILÃO, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A GAC fará o lançamento da versão europeia do AION UT em sua estreia no continente, no dia 13 de abril, em Milão, Itália — uma cidade que é sinônimo de design de primeira linha, criatividade e habilidade artesanal, e o lar natural para um carro que foi projetado aqui.

O hatchback elétrico compacto é o segundo modelo AION a chegar ao mercado europeu, após o lançamento do AION V no ano passado. Com o AION UT, a GAC visa o coração do mercado europeu: os clientes urbanos que precisam de um carro adaptado à cidade, sem abrir mão do conforto interno.

Espere mais

O AION UT foi desenvolvido com base em uma promessa simples: Espere mais. Mais design, mais espaço, mais autonomia — em um tamanho ideal para as cidades europeias. Com apenas 4.300 mm de comprimento e uma distância entre eixos de 2.750 mm otimizada para agilidade em ambientes urbanos, o AION UT possui um dos maiores espaços internos do seu segmento, comprovando que o tamanho compacto por fora não implica em menos espaço por dentro.

Projetado em Milão. Montado na Áustria.

A versão europeia do AION UT foi projetada no Centro Europeu de Design Avançado da GAC, em Milão, desenvolvida pela rede global de P&D da empresa, presente em três países e cinco regiões, e é montada localmente nas instalações da Magna International em Graz, na Áustria, onde a produção em série teve início oficial em 18 de março de 2026.

A montagem local é crucial para a estratégia europeia da GAC. Seguindo o lema "Na Europa, para a Europa", a empresa estabeleceu uma unidade de produção na Áustria, um centro de peças e logística em Roterdã e operações comerciais em Amsterdã.

A estreia europeia do AION UT acontecerá no dia 13 de abril de 2026, em Milão.

AION UT

O AION UT é um hatchback elétrico com uma distância entre eixos de 2.750 mm, oferecendo um dos maiores espaços internos do segmento. Com uma autonomia de até 430 km (WLTP) e recarga rápida de 30–80% em apenas 24 minutos (carregamento DC), o AION UT foi projetado para oferecer confiança no uso diário em toda a Europa.

Sobre a GAC

Fundado em 1997 e com sede em Guangzhou, o Grupo GAC está listado na Fortune Global 500 há 13 anos consecutivos. Com amplos recursos de P&D e fabricação, e marcas que incluem GAC, AION e HYPTEC, o Grupo GAC dedica-se à mobilidade inteligente, de alta qualidade e sustentável.

Para mais informações sobre a GAC, acesse: https://www.gacgroup.com/en ou siga-nos nas redes sociais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953103/GAC_to_Host_European_Premiere_of_the_AION_UT_in_Milan.jpg

FONTE GAC