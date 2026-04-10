GAC, 밀라노에서 AION UT 유럽 프리미어 개최 예정

밀라노, 2026년 4월 10일 /PRNewswire/ -- GAC가 4월 13일 이탈리아 밀라노에서 열리는 유럽 프리미어에서 AION UT의 유럽 버전을 공개할 예정이다. 밀라노는 세계적 수준의 디자인, 창의성, 장인 정신을 상징하는 도시로, 이곳에서 설계된 차량의 자연스러운 본거지다.

소형 전기 해치백인 이 모델은 지난해 AION V 출시에 이어 유럽 시장에 진입하는 두 번째 AION 모델이다. GAC는 AION UT를 통해 유럽 시장의 핵심을 겨냥한다. 내부 구성의 타협 없이 도시에 어울리는 차량이 필요한 도심 고객들이 그 대상이다.

더 많은 것을 기대하라

AION UT는 '더 많은 것을 기대하라(Expect More)'이라는 단순한 약속을 중심으로 설계되었다. 더 다양한 디자인, 더 넓은 공간, 더 긴 주행 거리를 유럽 도시에 맞는 크기로 담아냈다. 전장 4300mm에 도심 주행성을 위해 최적화된 2750mm 휠베이스를 갖춘 AION UT는 동급 최대 수준의 실내 공간을 제공하며, 외관이 작다고 해서 내부까지 타협할 필요가 없음을 증명한다.

밀라노에서 설계, 오스트리아에서 조립

AION UT 유럽 버전은 GAC의 밀라노 유럽 첨단 디자인 센터에서 설계되었고 3개국 5개 지역에 걸친 글로벌 연구개발 네트워크를 통해 엔지니어링 되었으며, 2026년 3월 18일 양산이 공식 시작된 오스트리아 그라츠의 마그나 인터내셔널(Magna International) 시설에서 현지 조립된다.

현지 조립은 GAC의 유럽 전략의 핵심이다. '유럽에서, 유럽을 위해(In Europe, for Europe)'라는 가이드 원칙에 따라 회사는 오스트리아에 제조 시설, 로테르담에 부품 및 물류 센터, 암스테르담에 상업 운영 거점을 구축했다.

AION UT 유럽 프리미어는 2026년 4월 13일 밀라노에서 개최된다.

AION UT 소개

AION UT는 2750mm 휠베이스를 갖춘 전기 해치백으로 동급 최대 수준의 실내 공간을 제공한다. 최대 430km(WLTP)의 주행 거리와 DC 충전 기준 30~80% 충전에 단 24분이 소요되는 급속 충전 기능을 갖춘 AION UT는 유럽 전역에서 자신감 있는 일상적 사용을 위해 설계되었다.

GAC 소개

1997년 설립되어 광저우에 본사를 둔 GAC 그룹(GAC Group)은 13년 연속 포춘 글로벌 500(Fortune Global 500)에 이름을 올렸다. 포괄적인 연구개발 및 제조 역량을 갖추고 GAC, 아이온(AION), 하입텍(HYPTEC) 등의 브랜드를 보유한 GAC 그룹은 지능적이고 고품질의 지속 가능한 모빌리티에 전념하고 있다.

GAC에 대한 자세한 내용은 https://www.gacgroup.com/en을 방문하거나 소셜 미디어를 팔로우해 확인할 수 있다.

SOURCE GAC