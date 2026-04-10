GAC organise la première européenne de l'AION UT à Milan

MILAN, 10 avril 2026 /PRNewswire/ -- GAC dévoilera la version européenne de l'AION UT lors de sa première européenne le 13 avril à Milan, en Italie - une ville synonyme de design, de créativité et d'artisanat de classe mondiale, et le foyer naturel d'une voiture qui a été conçue ici.

La compacte électrique à hayon est le deuxième modèle AION à faire son entrée sur le marché européen, après l'introduction de l'AION V l'année dernière. Avec l'AION UT, GAC vise le cœur du marché européen : les clients urbains qui ont besoin d'une voiture adaptée à leur ville sans faire de compromis sur l'intérieur.

Attendez-vous à plus

L'AION UT s'articule autour d'une promesse simple : attendez-vous à plus. Plus de design, plus d'espace, plus d'autonomie - dans une empreinte conçue pour les villes européennes. Avec une longueur de seulement 4 300 mm et un empattement de 2 750 mm optimisé pour l'agilité urbaine, l'AION UT offre l'un des plus grands intérieurs de son segment, prouvant que la compacité extérieure n'est pas synonyme de compromis à l'intérieur.

Conçue à Milan. Assemblée en Autriche.

La version européenne de l'AION UT a été conçue au Centre européen de conception avancée de GAC à Milan, mise au point par le réseau mondial de R&D de l'entreprise qui couvre trois pays et cinq régions, et est assemblée localement dans l'usine de Magna International à Graz, en Autriche, où la production en série a officiellement débuté le 18 mars 2026.

L'assemblage local est au cœur de la stratégie européenne de GAC. Selon le principe directeur « En Europe, pour l'Europe », l'entreprise a établi sa production en Autriche, un centre de pièces détachées et de logistique à Rotterdam et des opérations commerciales à Amsterdam.

La première européenne d'AION UT aura lieu le 13 avril 2026 à Milan.

AION UT

L'AION UT est une voiture électrique à hayon avec un empattement de 2 750 mm, offrant l'un des plus grands espaces intérieurs du segment. Avec une autonomie pouvant atteindre 430 km (WLTP) et une recharge rapide passant de 30 % à 80 % en seulement 24 minutes (recharge rapide en courant continu), l'AION UT est conçue pour une utilisation quotidienne fiable partout en Europe.

À propos de GAC

Fondé en 1997 et ayant son siège social à Guangzhou, le groupe GAC fait partie du classement Fortune Global 500 depuis 13 années consécutives. Grâce à des capacités complètes en recherche et développement ainsi qu'en fabrication, et avec des marques comme GAC, AION et HYPTEC, le groupe se consacre à offrir une mobilité intelligente, de grande qualité et durable.

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