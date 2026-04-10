GAC organise la première européenne de l'AION UT à Milan

News provided by

GAC

Apr 10, 2026, 06:24 ET

MILAN, 10 avril 2026 /PRNewswire/ -- GAC dévoilera la version européenne de l'AION UT lors de sa première européenne le 13 avril à Milan, en Italie - une ville synonyme de design, de créativité et d'artisanat de classe mondiale, et le foyer naturel d'une voiture qui a été conçue ici.

Continue Reading
GAC_to_Host_European_Premiere_of_the_AION_UT_in_Milan
GAC_to_Host_European_Premiere_of_the_AION_UT_in_Milan

La compacte électrique à hayon est le deuxième modèle AION à faire son entrée sur le marché européen, après l'introduction de l'AION V l'année dernière. Avec l'AION UT, GAC vise le cœur du marché européen : les clients urbains qui ont besoin d'une voiture adaptée à leur ville sans faire de compromis sur l'intérieur.

Attendez-vous à plus

L'AION UT s'articule autour d'une promesse simple : attendez-vous à plus. Plus de design, plus d'espace, plus d'autonomie - dans une empreinte conçue pour les villes européennes. Avec une longueur de seulement 4 300 mm et un empattement de 2 750 mm optimisé pour l'agilité urbaine, l'AION UT offre l'un des plus grands intérieurs de son segment, prouvant que la compacité extérieure n'est pas synonyme de compromis à l'intérieur.

Conçue à Milan. Assemblée en Autriche.

La version européenne de l'AION UT a été conçue au Centre européen de conception avancée de GAC à Milan, mise au point par le réseau mondial de R&D de l'entreprise qui couvre trois pays et cinq régions, et est assemblée localement dans l'usine de Magna International à Graz, en Autriche, où la production en série a officiellement débuté le 18 mars 2026.

L'assemblage local est au cœur de la stratégie européenne de GAC. Selon le principe directeur « En Europe, pour l'Europe », l'entreprise a établi sa production en Autriche, un centre de pièces détachées et de logistique à Rotterdam et des opérations commerciales à Amsterdam.

La première européenne d'AION UT aura lieu le 13 avril 2026 à Milan.

AION UT

L'AION UT est une voiture électrique à hayon avec un empattement de 2 750 mm, offrant l'un des plus grands espaces intérieurs du segment. Avec une autonomie pouvant atteindre 430 km (WLTP) et une recharge rapide passant de 30 % à 80 % en seulement 24 minutes (recharge rapide en courant continu), l'AION UT est conçue pour une utilisation quotidienne fiable partout en Europe.

À propos de GAC

Fondé en 1997 et ayant son siège social à Guangzhou, le groupe GAC fait partie du classement Fortune Global 500 depuis 13 années consécutives. Grâce à des capacités complètes en recherche et développement ainsi qu'en fabrication, et avec des marques comme GAC, AION et HYPTEC, le groupe se consacre à offrir une mobilité intelligente, de grande qualité et durable.

Pour en savoir plus sur GAC, rendez-vous sur https://www.gacgroup.com/en ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2953103/GAC_to_Host_European_Premiere_of_the_AION_UT_in_Milan.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

GAC veranstaltet die Europapremiere des AION UT in Mailand

GAC veranstaltet die Europapremiere des AION UT in Mailand

GAC wird die europäische Version des AION UT bei seiner Europapremiere am 13. April in Mailand, Italien, vorstellen – einer Stadt, die für...
No More Fuel Anxiety! AION UT Debuts in Australia, Setting a New Benchmark for Urban Electric Vehicles

No More Fuel Anxiety! AION UT Debuts in Australia, Setting a New Benchmark for Urban Electric Vehicles

On April 10, the highly anticipated 2026 Melbourne Motor Show grandly kicked off. GAC made a strong appearance with four vehicle models across its...
More Releases From This Source

Explore

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Automotive

Automotive

New Products & Services

New Products & Services

Corporate Expansion

Corporate Expansion

News Releases in Similar Topics