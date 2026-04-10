GAC será el anfitrión del estreno europeo del AION UT en Milán

MILÁN, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GAC presentará la versión europea del AION UT en su estreno europeo el 13 de abril en Milán, Italia, una ciudad que representa el diseño, la creatividad y la artesanía de clase mundial, y el hogar natural para un automóvil diseñado aquí.

El auto eléctrico compacto tipo hatchback es el segundo modelo AION que llega al mercado europeo, tras la presentación del AION V el año pasado. Con el AION UT, GAC apunta al corazón del mercado europeo: los clientes urbanos que necesitan un auto que se adapte a su ciudad sin renunciar a las comodidades de su interior.

Más de lo esperado

El AION UT se basa en una promesa sencilla: más de lo esperado. Más diseño, más espacio, mayor variedad: todo ello en un formato pensado para las ciudades europeas. Con tan solo 4.300 mm de longitud y una distancia entre ejes de 2.750 mm optimizada para la agilidad urbana, el AION UT ofrece uno de los espacios interiores más amplios dentro de su segmento, lo que demuestra que un tamaño exterior compacto no implica renunciar a lo interior.

Diseñado en Milán. Ensamblado en Austria.

La versión europea del AION UT se diseñó en el Centro Europeo de Diseño Avanzado de GAC en Milán, se desarrolló a través de la red global de Investigación y Desarrollo de la empresa, que abarca tres países y cinco regiones, y se ensambla a nivel local en las instalaciones de Magna International en Graz, Austria, donde la producción en serie comenzó oficialmente el 18 de marzo de 2026.

El ensamblaje local es fundamental para la estrategia europea de GAC. Bajo el principio rector de "Hecho en Europa, para Europa", la empresa ha establecido una planta de fabricación en Austria, un centro de partes y logística en Rotterdam y operaciones comerciales en Ámsterdam.

El estreno europeo de AION UT tendrá lugar el 13 de abril de 2026 en Milán.

AION UT

El AION UT es un hatchback eléctrico con una distancia entre ejes de 2.750 mm y ofrece uno de los mayores espacios interiores del segmento. Con una autonomía de hasta 430 km (WLTP) y una recarga rápida del 30 % al 80 % en solo 24 minutos (recarga de corriente continua), el AION UT está diseñado para un uso diario confiable en toda Europa.

Acerca de GAC

Fundado en 1997 y con sede en Guangzhou, GAC Group ha figurado en la lista Fortune Global 500 durante 13 años consecutivos. Con amplias capacidades de investigación y desarrollo (I+D) y de fabricación, y marcas como GAC, AION e HYPTEC, GAC Group se dedica a la movilidad inteligente, de alta calidad y sostenible.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953103/GAC_to_Host_European_Premiere_of_the_AION_UT_in_Milan.jpg

FUENTE GAC