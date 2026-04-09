GAC realizará el estreno europeo del AION UT en Milán

MILÁN, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GAC presentará la versión europea del AION UT en su estreno europeo el 13 de abril en Milán, Italia, una ciudad que representa diseño, creatividad y artesanía de primer nivel mundial, y el lugar idóneo para un automóvil diseñado aquí.

El compacto eléctrico hatchback es el segundo modelo AION en llegar al mercado europeo, tras el lanzamiento del AION V el año pasado. Con el AION UT, GAC apunta al corazón del mercado europeo: los clientes urbanos que necesitan un coche que se adapte a su ciudad sin renunciar a un interior espacioso.

Más espacio

El AION UT se basa en una promesa sencilla: Más espacio. Más diseño, más amplitud, mayor autonomía, todo ello en un tamaño ideal para las ciudades europeas. Con tan solo 4.300 mm de longitud y una distancia entre ejes de 2.750 mm optimizada para la agilidad urbana, el AION UT ofrece uno de los interiores más amplios de su segmento, demostrando que un exterior compacto no implica sacrificar la comodidad interior.

Diseñado en Milán. Ensamblado en Austria.

La versión europea del AION UT fue diseñada en el Centro Europeo de Diseño Avanzado de GAC en Milán, desarrollada a través de la red global de I+D de la compañía, que abarca tres países y cinco regiones, y ensamblada localmente en la planta de Magna International en Graz, Austria, donde la producción en serie comenzó oficialmente el 18 de marzo de 2026.

El ensamblaje local es fundamental para la estrategia europea de GAC. Bajo el principio rector de 'En Europa, para Europa', la compañía ha establecido una planta de fabricación en Austria, un centro de componentes y logística en Róterdam y operaciones comerciales en Ámsterdam.

El estreno europeo del AION UT tendrá lugar el 13 de abril de 2026 en Milán.

AION UT

El AION UT es un hatchback eléctrico con una distancia entre ejes de 2750 mm, que ofrece uno de los interiores más amplios de su segmento. Con una autonomía de hasta 430 km (WLTP) y carga rápida del 30 al 80 % en tan solo 24 minutos (carga CC), el AION UT está diseñado para un uso diario seguro en toda Europa.

Acerca de GAC

Fundado en 1997 y con sede en Guangzhou, GAC Group ha figurado en la lista Fortune Global 500 durante 13 años consecutivos. Con una amplia capacidad de I+D y fabricación, y marcas como GAC, AION e HYPTEC, GAC Group se dedica a la movilidad inteligente, de alta calidad y sostenible.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953103/GAC_to_Host_European_Premiere_of_the_AION_UT_in_Milan.jpg