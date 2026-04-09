廣汽AION UT即將在米蘭盛大上市

兌現更多期待（Expect More）

AION UT 的打造源於一個簡單而堅定的承諾：期待更多（Expect More）。在專為歐洲城市量身定制的車身尺寸內，它帶來了更出眾的設計、更寬適的空間和更長效的續航。AION UT 車長僅為4,300毫米，軸距卻達到2,750毫米，在確保城市駕駛靈活性的同時，實現了同級罕見的越級大空間，完美詮釋了「外觀緊湊，內在不妥協」的設計理念。該車型WLTP工況續航裡程最高可達430公裡，在直流快充（DC）模式下，僅需24分鍾即可將電量從30%充至80%，為歐洲用戶的日常無憂出行提供堅實保障。

米蘭設計，奧地利打造

歐洲版AION UT由廣汽米蘭前瞻設計中心傾力打造，依托廣汽「三國五地」的全球研發網絡進行工程開發，並與奧地利格拉茨的麥格納工廠進行本地化合作打造。該車型已於2026年3月18日正式開啟量產。

本地化生產是廣汽歐洲戰略的核心。在「在歐洲，為歐洲」的指導原則下，廣汽已在奧地利建立制造基地，在鹿特丹設立了零部件與物流中心，並在阿姆斯特丹開展商業運營。

關於廣汽

廣汽集團成立於1997年，總部位於中國廣州，已連續13年躋身《財富》世界500強。憑借全方位的研發與制造實力，廣汽集團旗下擁有傳祺（GAC）、埃安（AION）和昊鉑（HYPTEC）等品牌，致力於提供智能化、高品質且可持續的出行體驗。

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SOURCE GAC