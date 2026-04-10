GAC、ミラノでAION UT 欧州プレミア（AION UT European Premiere）を開催

ミラノ、2026年4月11日/PRNewswire/ -- GACは、4月13日にイタリア・ミラノで開催されるAION UT 欧州プレミア（AION UT European Premiere）で、AION UTの欧州仕様車を披露します。ミラノは、世界有数のデザイン、創造性、クラフツマンシップで知られ、この地で設計された車にふさわしい舞台です。

このコンパクトな電動ハッチバックは、昨年投入されたAION Vに続き、欧州市場に参入する2番目のAIONモデルです。GACは、AION UTで欧州市場の中核を狙っています。それは、都市での暮らしに合った車を求めつつ、車内に妥協したくない都市部の顧客です。

さらなる期待を（Expect More）

AION UTは、あるシンプルな約束を軸に開発されています。それが「さらなる期待を（Expect More）」です。欧州の都市に適したコンパクトなサイズでありながら、より洗練されたデザイン、より広い空間、より長い航続距離を実現しています。全長4,300mm、都市部での俊敏な取り回しに適した2,750mmのホイールベースを備えるAION UTは、このセグメントで最大級の室内空間を実現し、コンパクトな外観でありながら室内空間に妥協がないことを示しています。

デザインはミラノ。組み立てはオーストリア。

欧州仕様のAION UTは、ミラノにあるGACのEuropean Advanced Design Centerでデザインされ、3か国5地域にまたがる同社のグローバルなR&Dネットワークを通じて技術開発が行われました。現地組み立てはオーストリアのグラーツにあるMagna Internationalの施設で行われ、量産は2026年3月18日に正式に開始されました。

現地組み立ては、GACの欧州戦略の中核を成しています。同社は「欧州で、欧州のために（In Europe, for Europe）」という指針のもと、オーストリアに生産拠点、ロッテルダムに部品・物流センター、アムステルダムに商業拠点を設立しています。

AION UT 欧州プレミア（AION UT European Premiere）は、2026年4月13日にミラノで開催されます。

AION UT

AION UTは、2,750mmのホイールベースを備え、このセグメントで最大級の室内空間を誇る電動ハッチバックです。最大430km（WLTP）の航続距離を備え、30%から80%までをわずか24分で急速充電できる（DC充電）AION UTは、欧州全域で安心して日常使いできるよう設計されています。

GACについて

1997年に設立され、広州に本社を置くGAC Groupは、13年連続でFortune Global 500に選出されています。総合的な研究開発力と製造能力を備え、GAC、AION、HYPTECなどのブランドを擁するGAC Groupは、インテリジェントで高品質、かつ持続可能なモビリティの実現に取り組んでいます。

GACの詳細については、以下をご覧ください：https://www.gacgroup.com/enを参照するか、ソーシャルメディアでフォローしてください。

SOURCE GAC