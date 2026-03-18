GAC mantém a liderança em retenção de valor em três anos entre as marcas chinesas -- definindo a qualidade chinesa por meio da confiabilidade comprovada

GUANGZHOU, China, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Um relatório recente da Associação Chinesa de Concessionárias de Automóveis referente à taxa de retenção de valor em fevereiro revela que a GAC continua liderando entre as marcas nacionais chinesas em termos de taxa de retenção de valor em três anos. Em termos de desempenho por modelo específico, o GAC GS8 liderou o segmento de SUVs de médio porte entre as marcas chinesas, com uma taxa de retenção de 77,0%. Outros modelos da GAC, como o GAC E8 PHEV, o GAC E9, o AION RT e o AION S, também ficaram entre os melhores em seus respectivos segmentos. Vale destacar que o GAC E9 e o AION Y figuraram, respectivamente, entre os 15 melhores no ranking geral de retenção de valor ao longo de três anos para veículos híbridos plug-in e veículos elétricos puros.

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A taxa de retenção de valor é um indicador-chave da solidez geral de um veículo, refletindo diretamente o reconhecimento do mercado no longo prazo quanto à sua confiabilidade, custo de manutenção e satisfação do cliente. A continuidade da liderança da GAC entre as marcas nacionais chinesas é uma consequência natural do foco permanente da empresa no desenvolvimento de alta qualidade e no investimento maciço em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias essenciais. Isso confirma ainda mais que os produtos da GAC oferecem uma qualidade excepcional que resiste ao teste do tempo.

Com base em seus sólidos princípios de qualidade, a GAC não só assume o compromisso de fornecer veículos inteligentes e de alta qualidade aos consumidores em todo o mundo, como também, seguindo a orientação de sua estratégia "One GAC 2.0", estende essa confiança, fundamentada na qualidade, à experiência de mobilidade de cada usuário no exterior, por meio da criação conjunta de ecossistemas de mobilidade com parceiros locais.

Essa capacidade de retenção de valor representa uma promessa sólida da GAC aos usuários em todo o mundo: escolher a GAC significa escolher um parceiro confiável que resistiu ao teste do mercado. O que oferecemos aos nossos clientes não é apenas um excelente carro, mas um bem duradouro e confiável.

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FONTE GAC