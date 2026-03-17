三年保值率蟬聯自主品牌第一，廣汽以實力定義中國品質

依托強大的品質底蘊，廣汽不僅致力於為全球消費者提供高品質的智能化汽車產品，更在「One GAC 2.0」戰略指引下，通過與本地夥伴共建移動出行生態，廣汽將這份源於品質的信賴，延伸至海外用戶每一次出行體驗中。

這份保值率成績單，是廣汽傳遞給全球用戶的一份信心承諾：選擇廣汽，即是選擇了歷經市場長期考驗的可靠夥伴。我們交付給用戶的，不止是一輛好車，更是一個值得信賴的長期資產。

SOURCE GAC