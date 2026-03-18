GAC、中国ブランドの3年価値維持率で首位を維持――実証された信頼性で中国品質を体現

中国・広州、2026年3月18日 /PRNewswire/ -- China Automobile Dealers Associationがこのほど発表した2月の価値維持率レポートによると、 GACは中国国内ブランドの3年価値維持率で引き続き首位を維持しています。モデル別の実績では、GAC GS8は価値維持率77.0％で、中国ブランドの中型SUVセグメントの首位となりました。GAC E8 PHEV、GAC E9、AION RT、AION Sなど、ほかのGACモデルも、それぞれのセグメントで上位に入りました。特筆すべきは、GAC E9とAION Yが、それぞれプラグインハイブリッド車と純電気自動車の総合3年価値維持率ランキングでトップ15入りしたことです。

価値維持率 は、自動車の総合的な実力を測る 重要なベンチマークであり、信頼性、保有コスト、 顧客満足度に対する市場の長期的な評価を直接反映するものです。GACが中国国内ブランドの中でリーダーシップを維持し続けているのは、質の高い発展への一貫した注力と中核技術の研究開発への深い投資の当然の結果です。これはさらに、GAC製品が時の試練に耐える卓越した品質を備えていることを裏付けています。

品質に裏打ちされた強固な基盤を土台に、GACは世界の消費者に高品質でインテリジェントな自動車を提供することに注力するだけでなく、「One GAC 2.0」戦略の下、現地パートナーとモビリティエコシステムを共創することで、品質に根差したこの信頼を海外のあらゆるユーザーのモビリティ体験へと広げています。

この価値維持率の実績は、世界中のユーザーに対するGACの力強い約束を示しています。GACを選ぶことは、市場の試練に耐えてきた信頼できるパートナーを選ぶことを意味します。私たちがお客様にお届けするのは、優れた自動車であるだけでなく、長期にわたって信頼できる資産です。

SOURCE GAC