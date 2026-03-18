-GAC conserva el primer puesto en retención de valor durante 3 años entre las marcas chinas: definiendo la calidad china a través de una fiabilidad comprobada

GUANGZHOU, China, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Un reciente informe sobre la tasa de retención de valor correspondiente a febrero, publicado por la Asociación China de Concesionarios de Automóviles, muestra que GAC continúa liderando entre las marcas nacionales chinas en cuanto a la tasa de retención de valor a tres años. En términos de rendimiento por modelo, el GAC GS8 lideró el segmento de SUV medianos entre las marcas chinas con una tasa de retención del 77,0 %. Otros modelos de GAC, como el GAC E8 PHEV, el GAC E9, el AION RT y el AION S, también se ubicaron entre los primeros puestos en sus respectivos segmentos. Cabe destacar que el GAC E9 y el AION Y se incluyeron en el Top 15 de la clasificación general de la tasa de retención de valor a tres años para vehículos híbridos enchufables y vehículos eléctricos puros, respectivamente.

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La tasa de retención de valor es un indicador clave de la solidez general de un vehículo, que refleja directamente el reconocimiento a largo plazo del mercado sobre su fiabilidad, coste de propiedad y satisfacción del cliente. El liderazgo continuo de GAC entre las marcas chinas es el resultado natural de su constante enfoque en el desarrollo de alta calidad y su profunda inversión en I+D de tecnología clave. Esto confirma, además, que los productos de GAC ofrecen una calidad excepcional que perdura en el tiempo.

Partiendo de su sólida base de calidad, GAC no solo se compromete a ofrecer vehículos inteligentes de alta calidad a los consumidores de todo el mundo, sino que, bajo la guía de su estrategia "One GAC 2.0", también extiende esta confianza basada en la calidad a la experiencia de movilidad de cada usuario en el extranjero mediante la creación conjunta de ecosistemas de movilidad con socios locales.

Este logro en la retención de valor representa una sólida promesa de GAC a sus usuarios en todo el mundo: elegir GAC significa elegir un socio confiable que ha superado la prueba del mercado. Lo que ofrecemos a nuestros clientes no es solo un excelente automóvil, sino un activo confiable a largo plazo.

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