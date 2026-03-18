GAC, 중국 브랜드 중 3년 잔존 가치 1위 수성… 검증된 신뢰성으로 중국산 품질 정의

광저우, 중국 2026년 3월 18일 /PRNewswire/ -- 중국 자동차 딜러 협회(China Automobile Dealers Association)가 발표한 최근 2월 잔존 가치율 보고서에 따르면, GAC가 3년 잔존 가치율에서 중국 국내 브랜드 선두 자리를 지키고 있는 것으로 나타났다. 모델별 성과 측면에서 GAC GS8은 잔존 가치율 77.0%로 중국 브랜드 중 중형 SUV 부문 1위를 차지했다. GAC E8 PHEV, GAC E9, AION RT, AION S 등 다른 GAC 모델들도 각 부문에서 상위권에 올랐다. 특히 GAC E9와 AION Y는 각각 플러그인 하이브리드 및 순수 전기차 부문 전체 3년 잔존 가치율 순위 상위 15위에 포함됐다.

잔존 가치율은 차량의 종합적인 경쟁력을 나타내는 핵심 지표로, 신뢰성, 유지 비용, 고객 만족도에 대한 장기적인 시장 인정을 직접적으로 반영한다. GAC가 중국 국내 브랜드 중 지속적으로 선두를 유지하는 것은 고품질 개발에 대한 일관된 집중과 핵심 기술 R&D에 대한 깊은 투자의 자연스러운 결과다. 이는 GAC 제품이 시간의 시험을 견뎌내는 탁월한 품질을 제공한다는 것을 재확인한다.

탄탄한 품질 기반을 바탕으로, GAC는 전 세계 소비자에게 고품질의 지능형 차량을 제공하는 데 전념할 뿐만 아니라, '원 GAC 2.0(One GAC 2.0)' 전략 아래 현지 파트너와 모빌리티 생태계를 공동 구축함으로써 품질에 뿌리를 둔 이 신뢰를 해외 모든 사용자의 이동 경험으로 확장하고 있다.

이러한 잔존 가치 성과는 전 세계 사용자에 대한 GAC의 강력한 약속을 대변한다. GAC를 선택한다는 것은 시장의 검증을 거친 믿음직한 파트너를 선택하는 것이다. 우리가 고객에게 제공하는 것은 단순히 훌륭한 자동차가 아니라, 신뢰할 수 있는 장기적 자산이다.

SOURCE GAC