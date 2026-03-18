GAC behauptet Spitzenposition bei der Wertbeständigkeit über drei Jahre unter den chinesischen Marken - chinesische Qualität durch bewährte Zuverlässigkeit

GUANGZHOU, China, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Ein kürzlich von der China Automobile Dealers Association veröffentlichter Bericht zur Wertbeständigkeit für den Monat Februar zeigt, dass GAC bei der Wertbeständigkeit nach drei Jahren weiterhin an der Spitze der chinesischen Marken steht. Was die modellspezifische Leistung betrifft, führte der GAC GS8 mit einer Kundenbindungsrate von 77,0 % das Segment der mittelgroßen SUVs unter den chinesischen Marken an. Auch andere GAC-Modelle wie der GAC E8 PHEV, der GAC E9, der AION RT und der AION S rangierten in ihren jeweiligen Segmenten unter den Spitzenreitern. Insbesondere schafften es sowohl der GAC E9 als auch der AION Y in die Top 15 der Gesamtwertung der Wertbeständigkeit über drei Jahre für Plug-in-Hybride bzw. reine Elektrofahrzeuge.

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Die Wertbeständigkeit ist ein wichtiger Maßstab für die Gesamtqualität eines Fahrzeugs und spiegelt unmittelbar die langfristige Marktwahrnehmung hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit, der Betriebskosten und der Kundenzufriedenheit wider. Die anhaltende Führungsposition von GAC unter den chinesischen Marken ist das natürliche Ergebnis der konsequenten Ausrichtung des Unternehmens auf eine qualitativ hochwertige Entwicklung sowie umfangreicher Investitionen in die Forschung und Entwicklung von Kerntechnologien. Dies bestätigt einmal mehr, dass GAC-Produkte eine außergewöhnliche Qualität bieten, die sich langfristig bewährt.

Aufbauend auf seinem soliden Fundament an Qualität hat sich GAC nicht nur dazu verpflichtet, den Verbrauchern weltweit hochwertige, intelligente Fahrzeuge anzubieten, sondern strebt unter der Leitlinie seiner Strategie „One GAC 2.0" auch an, dieses auf Qualität beruhende Vertrauen auf das Mobilitätserlebnis jedes Nutzers im Ausland auszuweiten, indem gemeinsam mit lokalen Partnern Mobilitätsökosysteme geschaffen werden.

Diese Leistung im Bereich Werterhalt ist ein starkes Versprechen von GAC an Nutzer weltweit: Wer sich für GAC entscheidet, entscheidet sich für einen zuverlässigen Partner, der sich auf dem Markt bewährt hat. Was wir unseren Kunden liefern, ist nicht nur ein tolles Auto, sondern ein vertrauenswürdiger langfristiger Wert.

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