GAC mantiene el primer puesto en retención de valor a tres años entre las marcas chinas: definiendo la calidad china mediante una confiabilidad comprobada

GUANGZHOU, China, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Un informe reciente sobre la tasa de retención del valor publicado en febrero por la Asociación China de Concesionarios de Automóviles revela que GAC sigue liderando la tasa de retención de valor a tres años entre las marcas nacionales chinas. En cuanto al rendimiento de los modelos, el GAC GS8 encabezó el segmento de los todoterreno (SUV) de tamaño mediano entre las marcas chinas, con una tasa de retención del 77,0 %. Además, otros modelos de GAC como el GAC E8 eléctrico híbrido enchufable (PHEV), el GAC E9, AION RT y AION S se situaron entre los primeros puestos de sus respectivos segmentos. En particular, tanto el GAC E9 como el AION Y se situaron entre los 15 primeros puestos de la clasificación general de la tasa de retención de valor a tres años para los híbridos enchufables y los vehículos totalmente eléctricos, respectivamente.

image

La tasa de retención de valor es un indicador clave de la solidez general de un vehículo, ya que refleja de forma directa el reconocimiento a largo plazo del mercado de su confiabilidad, su costo de mantenimiento y la satisfacción de los clientes. El liderazgo continuado de GAC entre las marcas nacionales chinas es el resultado natural del compromiso constante de GAC con un desarrollo de alta calidad y de su importante inversión en investigación y desarrollo (I+D) de tecnología básica. Esto confirma, además, que los productos de GAC ofrecen una calidad excepcional que resiste el paso del tiempo.

Partiendo de su sólida base de calidad, GAC no solo está comprometida con ofrecer vehículos inteligentes y de alta calidad a los consumidores de todo el mundo, sino que, bajo la guía de su estrategia "One GAC 2.0", extiende esta confianza basada en la calidad a la experiencia de movilidad de todos los usuarios en el extranjero mediante la creación conjunta de ecosistemas de movilidad con socios locales.

Este logro en materia de retención de valor supone una sólida promesa por parte de los usuarios de GAC de todo el mundo: elegir a GAC es elegir un socio de confianza que haya demostrado su valía en el mercado. Lo que ofrecemos a nuestros clientes no es solo un automóvil excelente, sino un activo confiable a largo plazo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2936015/image.jpg

FUENTE GAC