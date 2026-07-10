GAC、世界展開を加速し、上半期に好調な業績を達成

中国・広州、2026年7月10日 /PRNewswire/ -- GAC Groupが発表した6月の生産・販売速報によると、同社の上半期の自動車総販売台数は77万3,100台に達して前年同期比2.35%増となり、省エネ車および新エネルギー車が総販売台数の62.82%を占めました。

「番禺行動計画（Panyu Action）」に後押しされ、GACの自社ブランド車の上半期販売台数は34万6,000台へと伸び、前年同期比35.69%増となりました。7月には、GACの累計生産台数が3,000万台を突破する見込みで、同社の規模拡大における新たな節目となります。

海外市場はGACにとって最も成長の速い事業分野となり、1月から6月までの自社ブランド車の輸出台数は12万1,500台に達し、132%増と急伸しました。

上半期、GACは海外各市場で販売を大きく伸ばし、米州、アジア太平洋、中東、アフリカ、欧州の5大地域すべてで高い伸びを記録しました。メキシコでは、AION UTとAION ESが、それぞれBセグメントとCセグメントの純電気自動車市場でトップ3に入りました。ボリビアでは、GAC S7とAION UTが、それぞれ同国で今年最も売れたプラグインハイブリッドモデルと純電気自動車モデルとなり、GACは現地市場の中国系乗用車ブランドの中で数か月連続して販売台数首位を維持しています。ブラジルとコロンビアでは、GACの6月の販売台数が前月比でそれぞれ1,129%増、804%増と急伸し、ウルグアイでは6月の販売台数が前年同月比254%増となりました。

アジア太平洋地域では、GACの市場シェアが複数の市場で過去最高を更新しました。香港特別行政区では、1月から5月までのGACのEV市場シェアが11%を超え、タイでは6月の販売台数が前月比207%増となり、シンガポールでも販売台数が77%増となりました。中東・アフリカ地域では、1～2月の地域販売台数が282%増となったのに続き、5月にはEMZOOMがレバノンのBセグメントSUV市場で首位に立ち、エチオピアでは6月の販売台数が前月比510%増と急伸しました。

欧州では、GACは現地生産から小売までを網羅する一貫した事業体制を構築し、イタリア、英国、スペインに進出したほか、6月にはギリシャで中国系EVブランドの中で第2位となりました。一方、オーストリアのKD工場ではAION UTの生産が開始されました。

下半期に向けて、GAC Groupは、強化された製品力と事業体制を活用し、お客様の期待を上回るモビリティ価値を引き続き創出します。

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SOURCE GAC