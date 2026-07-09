GAC โชว์ผลงานครึ่งปีแรกแข็งแกร่ง เร่งเครื่องขยายธุรกิจทั่วโลก

News provided by

GAC

09 Jul, 2026, 23:41 CST

กว่างโจว, จีน, 9 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- GAC Group เผยแพร่รายงานสรุปยอดผลิตและยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมิถุนายน 2569 โดยระบุว่า บริษัทมียอดจำหน่ายรถยนต์รวม (ทั้งแบรนด์ของ GAC และธุรกิจร่วมทุน) อยู่ที่ 773,100 คันในช่วงครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้น 2.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรถยนต์ประหยัดพลังงานและรถยนต์พลังงานใหม่คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 62.82% ของยอดจำหน่ายทั้งหมด

Continue Reading

รายงานระบุด้วยว่า กลยุทธ์ "Panyu Action" ผลักดันให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ของแบรนด์ภายใต้ GAC เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยยอดจำหน่าย 346,000 คันในช่วงครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้น 35.69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกัน ในเดือนกรกฎาคมนี้ ยอดผลิตรถยนต์สะสมของ GAC คาดว่าจะทะลุ 30 ล้านคัน นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของความก้าวหน้าในระดับอุตสาหกรรม

ตลาดต่างประเทศกลายเป็นภาคส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดของบริษัท โดยยอดส่งออกรถยนต์ของแบรนด์ภายใต้ GAC ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนอยู่ที่ 121,500 คัน เพิ่มขึ้นถึง 132%

ในช่วงครึ่งแรกของปี GAC มียอดจำหน่ายรถยนต์เติบโตอย่างโดดเด่นในตลาดต่างประเทศ ด้วยอัตราการเติบโตในระดับสูงทั้ง 5 ภูมิภาคหลัก ได้แก่ ทวีปอเมริกา เอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป โดยในประเทศเม็กซิโก AION UT และ AION ES ติดสามอันดับแรกของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในกลุ่ม B-segment และ C-segment ตามลำดับ ส่วนในประเทศโบลิเวีย GAC S7 และ AION UT ครองตำแหน่งรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่มียอดขายสูงสุดในปีนี้ และ GAC ยังครองอันดับหนึ่งด้านยอดขายในกลุ่มแบรนด์รถยนต์นั่งสัญชาติจีนในโบลิเวียต่อเนื่องหลายเดือน สำหรับประเทศบราซิลและโคลอมเบีย ยอดขายในเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้น 1,129% และ 804% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าตามลำดับ ส่วนในประเทศอุรุกวัยมียอดขายเพิ่มขึ้น 254% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก GAC ครองส่วนแบ่งตลาดทำสถิติสูงสุดระดับใหม่ในหลายตลาด โดยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง GAC มีส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 11% ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ขณะที่ยอดขายในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 207% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และยอดขายในประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 77% ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา ยอดขายในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 282% ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ขณะที่ EMZOOM ครองอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์ SUV กลุ่ม B-segment ของประเทศเลบานอนในเดือนพฤษภาคม ด้านยอดขายในประเทศเอธิโอเปียพุ่งขึ้น 510% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ในยุโรป GAC ได้วางระบบการดำเนินงานครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตในท้องถิ่นไปจนถึงการจำหน่าย โดยได้เข้าสู่ตลาดในประเทศอิตาลี สหราชอาณาจักร และสเปน อีกทั้งยังครองอันดับสองในกลุ่มแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนในประเทศกรีซในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ AION UT ได้เริ่มเปิดสายการผลิตที่โรงงาน KD ในประเทศออสเตรียแล้ว

สำหรับในช่วงครึ่งปีหลัง GAC Group จะอาศัยศักยภาพที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งด้านผลิตภัณฑ์และระบบการดำเนินงาน เพื่อสร้างคุณค่าด้านการเดินทางที่เหนือความคาดหวังของลูกค้าต่อไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC ได้ที่ https://www.gacgroup.com/en หรือติดตามความเคลื่อนไหวของเราทางโซเชียลมีเดีย

SOURCE GAC

Also from this source

GAC Catat Prestasi Kukuh pada Separuh Pertama 2026 dengan Momentum Pengembangan Global yang Semakin Pesat

GAC Catat Prestasi Kukuh pada Separuh Pertama 2026 dengan Momentum Pengembangan Global yang Semakin Pesat

Menurut buletin pengeluaran dan jualan Jun yang dikeluarkan oleh GAC Group, jumlah jualan kenderaan Kumpulan itu bagi separuh pertama tahun 2026...
GAC Catat Pertumbuhan Pesat Jualan Global pada Separuh Pertama 2026 dengan Prestasi Kukuh Merentas Pelbagai Pasaran

GAC Catat Pertumbuhan Pesat Jualan Global pada Separuh Pertama 2026 dengan Prestasi Kukuh Merentas Pelbagai Pasaran

Pada separuh pertama tahun 2026, jumlah jualan borong luar negara dan jualan runcit kepada pengguna akhir GAC meningkat lebih dua kali ganda...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Green Technology

Green Technology

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

News Releases in Similar Topics