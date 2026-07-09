GAC โชว์ผลงานครึ่งปีแรกแข็งแกร่ง เร่งเครื่องขยายธุรกิจทั่วโลก
News provided byGAC
09 Jul, 2026, 23:41 CST
กว่างโจว, จีน, 9 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- GAC Group เผยแพร่รายงานสรุปยอดผลิตและยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมิถุนายน 2569 โดยระบุว่า บริษัทมียอดจำหน่ายรถยนต์รวม (ทั้งแบรนด์ของ GAC และธุรกิจร่วมทุน) อยู่ที่ 773,100 คันในช่วงครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้น 2.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรถยนต์ประหยัดพลังงานและรถยนต์พลังงานใหม่คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 62.82% ของยอดจำหน่ายทั้งหมด
รายงานระบุด้วยว่า กลยุทธ์ "Panyu Action" ผลักดันให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ของแบรนด์ภายใต้ GAC เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยยอดจำหน่าย 346,000 คันในช่วงครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้น 35.69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกัน ในเดือนกรกฎาคมนี้ ยอดผลิตรถยนต์สะสมของ GAC คาดว่าจะทะลุ 30 ล้านคัน นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของความก้าวหน้าในระดับอุตสาหกรรม
ตลาดต่างประเทศกลายเป็นภาคส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดของบริษัท โดยยอดส่งออกรถยนต์ของแบรนด์ภายใต้ GAC ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนอยู่ที่ 121,500 คัน เพิ่มขึ้นถึง 132%
ในช่วงครึ่งแรกของปี GAC มียอดจำหน่ายรถยนต์เติบโตอย่างโดดเด่นในตลาดต่างประเทศ ด้วยอัตราการเติบโตในระดับสูงทั้ง 5 ภูมิภาคหลัก ได้แก่ ทวีปอเมริกา เอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป โดยในประเทศเม็กซิโก AION UT และ AION ES ติดสามอันดับแรกของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในกลุ่ม B-segment และ C-segment ตามลำดับ ส่วนในประเทศโบลิเวีย GAC S7 และ AION UT ครองตำแหน่งรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่มียอดขายสูงสุดในปีนี้ และ GAC ยังครองอันดับหนึ่งด้านยอดขายในกลุ่มแบรนด์รถยนต์นั่งสัญชาติจีนในโบลิเวียต่อเนื่องหลายเดือน สำหรับประเทศบราซิลและโคลอมเบีย ยอดขายในเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้น 1,129% และ 804% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าตามลำดับ ส่วนในประเทศอุรุกวัยมียอดขายเพิ่มขึ้น 254% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก GAC ครองส่วนแบ่งตลาดทำสถิติสูงสุดระดับใหม่ในหลายตลาด โดยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง GAC มีส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 11% ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ขณะที่ยอดขายในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 207% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และยอดขายในประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 77% ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา ยอดขายในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 282% ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ขณะที่ EMZOOM ครองอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์ SUV กลุ่ม B-segment ของประเทศเลบานอนในเดือนพฤษภาคม ด้านยอดขายในประเทศเอธิโอเปียพุ่งขึ้น 510% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ในยุโรป GAC ได้วางระบบการดำเนินงานครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตในท้องถิ่นไปจนถึงการจำหน่าย โดยได้เข้าสู่ตลาดในประเทศอิตาลี สหราชอาณาจักร และสเปน อีกทั้งยังครองอันดับสองในกลุ่มแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนในประเทศกรีซในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ AION UT ได้เริ่มเปิดสายการผลิตที่โรงงาน KD ในประเทศออสเตรียแล้ว
สำหรับในช่วงครึ่งปีหลัง GAC Group จะอาศัยศักยภาพที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งด้านผลิตภัณฑ์และระบบการดำเนินงาน เพื่อสร้างคุณค่าด้านการเดินทางที่เหนือความคาดหวังของลูกค้าต่อไป
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SOURCE GAC
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