GAC, 가속화된 글로벌 확장과 함께 강력한 상반기 실적 달성

광저우, 중국 2026년 7월 10일 /PRNewswire/ -- GAC 그룹(GAC Group)이 발표한 6월 생산 및 판매 공고에 따르면, 그룹의 상반기 총 차량 판매량은 77만 3100대에 달해 전년 동기 대비 2.35% 증가했으며, 이 중 에너지 절약 및 신에너지 차량이 총 판매량의 62.82%를 차지했다.

'판위 액션(Panyu Action)' 계획에 힘입어 GAC 자체 브랜드의 판매는 상반기 34만 6000대로 가속화되어 전년 동기 대비 35.69% 증가했다. 7월 GAC의 누적 생산량은 3000만 대를 넘어설 예정이며, 이는 대규모 발전에서 새로운 이정표를 기록하는 것이다.

해외 시장은 GAC의 가장 빠르게 성장하는 부문이 되었으며, 자체 브랜드 수출은 1월부터 6월까지 12만 1500대에 달해 132% 급증했다.

상반기 GAC는 아메리카, 아시아태평양, 중동, 아프리카, 유럽의 5개 주요 지역에서 동시에 높은 성장을 보이며 해외 시장 전반에 걸쳐 집중적인 판매 성장을 이루었다. 멕시코에서는 AION UT와 AION ES가 각각 B세그먼트와 C세그먼트 순수 전기차 시장에서 상위 3위 안에 들었다. 볼리비아에서는 GAC S7과 AION UT가 국가 최고 판매 플러그인 하이브리드 및 순수 전기 모델로 선정되었으며, GAC는 현지 시장에서 여러 달 연속 중국 승용차 브랜드 중 판매 1위 자리를 유지했다. 브라질과 콜롬비아에서는 GAC의 6월 판매가 전월 대비 각각 1129%와 804% 급증했으며, 우루과이는 6월에 전년 동기 대비 254% 증가를 기록했다.

아시아태평양 지역에서는 GAC의 시장 점유율이 여러 시장에서 새로운 최고치를 기록했다. 홍콩 특별행정구에서는 GAC의 전기차 시장 점유율이 1월부터 5월까지 11%를 초과했으며, 태국의 판매는 6월에 전월 대비 207% 상승했고, 싱가포르의 판매는 77% 성장했다. 중동 및 아프리카에서는 1-2월 지역 판매가 282% 증가한 데 이어 EMZOOM이 5월 레바논의 B세그먼트 SUV 시장에서 1위를 차지했으며, 에티오피아의 판매는 6월에 전월 대비 510% 급증했다.

유럽에서는 GAC가 이탈리아, 영국, 스페인에 진출하여 현지 생산부터 소매까지 아우르는 전체 체인 운영을 구축했으며, 6월 그리스에서 중국 전기차 브랜드 중 2위를 차지했다. 한편 AION UT는 오스트리아 KD 공장에서 생산을 시작했다.

하반기를 전망하며 GAC 그룹은 강화된 제품 및 시스템 역량을 계속 활용하여 고객의 기대를 뛰어넘는 모빌리티 가치를 창출할 것이다.

GAC에 대한 자세한 정보는 https://www.gacgroup.com/en을 방문하거나 소셜 미디어를 팔로우하여 확인할 수 있다.

SOURCE GAC