GAC Catat Prestasi Kukuh pada Separuh Pertama 2026 dengan Momentum Pengembangan Global yang Semakin Pesat

GUANGZHOU, China, 10 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Menurut buletin pengeluaran dan jualan Jun yang dikeluarkan oleh GAC Group, jumlah jualan kenderaan Kumpulan itu bagi separuh pertama tahun 2026 mencecah 773,100 unit, meningkat 2.35% berbanding tempoh sama tahun lalu. Daripada jumlah tersebut, kenderaan cekap tenaga dan kenderaan tenaga baharu menyumbang 62.82% daripada keseluruhan jualan.

Didorong oleh pelaksanaan pelan "Panyu Action", jualan jenama milik sendiri GAC meningkat kepada 346,000 unit pada separuh pertama tahun ini, melonjak 35.69% tahun ke tahun. Pada Julai, jumlah pengeluaran terkumpul GAC dijangka melepasi 30 juta unit, sekali gus menandakan satu lagi pencapaian penting dalam pembangunan syarikat pada skala besar.

Pasaran luar negara muncul sebagai segmen yang berkembang paling pesat bagi GAC, dengan eksport jenama milik sendiri mencapai 121,500 unit dari Januari hingga Jun, meningkat 132% berbanding tempoh sama tahun lalu.

Sepanjang separuh pertama tahun ini, GAC mencatat pertumbuhan jualan tertumpu yang ketara di pasaran luar negara, dengan lima wilayah utama — Amerika, Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika dan Eropah — merekodkan pertumbuhan yang memberangsangkan secara serentak. Di Mexico, AION UT dan AION ES masing-masing berada dalam kelompok tiga model terlaris bagi pasaran kenderaan elektrik tulen segmen B dan C. Di Bolivia, GAC S7 dan AION UT masing-masing dinobatkan sebagai model hibrid pemalam dan kenderaan elektrik tulen paling laris di negara itu pada tahun ini, manakala GAC terus mengekalkan kedudukan sebagai jenama kereta penumpang China nombor satu di pasaran tempatan selama beberapa bulan berturut-turut. Di Brazil dan Colombia, jualan pada Jun masing-masing melonjak 1,129% dan 804% berbanding bulan sebelumnya, manakala Uruguay mencatat peningkatan 254% tahun ke tahun pada bulan yang sama.

Di rantau Asia Pasifik, pegangan pasaran GAC mencapai paras baharu di beberapa pasaran utama. Di Hong Kong SAR, pegangan pasaran kenderaan elektrik GAC melebihi 11% bagi tempoh Januari hingga Mei. Di Thailand, jualan Jun meningkat 207% berbanding bulan sebelumnya, manakala Singapura mencatat pertumbuhan jualan 77%. Di rantau Timur Tengah dan Afrika, selepas merekodkan pertumbuhan jualan serantau sebanyak 282% bagi tempoh Januari hingga Februari, model EMZOOM muncul sebagai SUV segmen B paling laris di Lubnan pada Mei, manakala jualan di Etiopia melonjak 510% berbanding bulan sebelumnya pada Jun.

Di Eropah, GAC telah membangunkan rantaian operasi lengkap yang merangkumi pengeluaran tempatan hingga ke rangkaian jualan runcit. Syarikat kini telah memasuki pasaran Itali, United Kingdom dan Sepanyol, selain menduduki tempat kedua dalam kalangan jenama kenderaan elektrik China di Greece pada Jun. Pada masa sama, AION UT telah memulakan pengeluaran di kilang KD Austria, sekali gus mengukuhkan lagi strategi penyetempatan GAC di Eropah.

Menjelang separuh kedua tahun ini, GAC Group akan terus memanfaatkan kekuatan produk dan sistemnya yang dipertingkat bagi mencipta nilai mobiliti yang melebihi jangkaan pelanggan.

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