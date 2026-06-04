GAC เผยการส่งออกซึ่งเติบโต 140% ในเดือนพฤษภาคม เดินหน้าวิสัยทัศน์การคมนาคมระดับโลกอันยั่งยืน

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GAC

04 Jun, 2026, 21:02 CST

กว่างโจว, จีน, 4 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- GAC ประกาศผลประกอบการทั่วโลกซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยอดส่งออกภายใต้แบรนด์ของบริษัทแตะ 28,386 คันในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 140% เทียบรายปี ยอดส่งออกสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมอยู่ที่ 98,861 คัน เพิ่มขึ้น 135% เทียบรายปี สะท้อนผลสำเร็จอันยั่งยืนของกลยุทธ์ "One GAC 2.0" และความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินงานระดับโลกที่มีคุณภาพสูงและสอดคล้องกับแต่ละท้องถิ่น ในบรรดายานยนต์ซึ่งทำผลงานโดดเด่น AION UT ครองตำแหน่งผู้นำกลุ่มรถยนต์แฮทช์แบ็กไฟฟ้าล้วนในฮ่องกง (จีน) สิงคโปร์ โคลอมเบีย และอุรุกวัยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เปิดตัวระดับนานาชาติเมื่อเดือนมีนาคม 2568 และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีการแข่งขันสูงที่สุดในโลก

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(PRNewsfoto/GAC)
(PRNewsfoto/GAC)

ผลลัพธ์เหล่านี้ตอกย้ำการเติบโตของ GAC ในฐานะผู้นำด้านยานยนต์ระดับโลกอย่างแท้จริง แทนที่จะพึ่งพาตลาดหรือโมเดลใดโมเดลหนึ่งเพียงอย่างเดียว การเติบโตของบริษัทกระจายตัวอย่างกว้างขวางโดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีการวางแผนอย่างรัดกุม ตลอดจนระบบนิเวศระหว่างประเทศซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว อันครอบคลุมการผลิต การจัดจำหน่าย บริการหลังการขาย และการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ ณ 102 ประเทศและภูมิภาคใน 5 ทวีป

ขอบเขตการเติบโตในระดับภูมิภาคของ GAC นั้นน่าทึ่งมาก ยอดค้าปลีกในเอเชียแปซิฟิกพุ่งสูงขึ้น 123% เทียบรายปีในเดือนพฤษภาคม นำโดยการเติบโต 293% ของฮ่องกง และความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยในกลุ่มรถแท็กซี่ไฟฟ้า ทวีปอเมริกาแสดงผลงานอันยอดเยี่ยม โดยยอดค้าปลีกในภูมิภาคพุ่งสูงขึ้น 144% เทียบรายปี โคลอมเบียสร้างสถิติการเติบโต 1,088% อุรุกวัย 806% และคอสตาริกา 733% สะท้อนความเชื่อมั่นอันแข็งแกร่งของผู้บริโภคทั่วละตินอเมริกา ในตะวันออกกลาง EMZOOM ครองตำแหน่งสูงสุดในตลาดรถ SUV ขนาด B-segment ของเลบานอน ขณะที่ GAC ได้รับการยอมรับจากคูเวตในฐานะแบรนด์จีนชั้นนำทั้งในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และมูลค่าการขายต่อรถมือสอง

นอกจากนี้ เดือนพฤษภาคมยังเป็นช่วงเวลาแห่งก้าวสำคัญในการพัฒนาตลาดระยะยาวของ GAC โดยบริษัทเข้าสู่ตลาดปากีสถานอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดตัวยานยนต์สี่รุ่น และแผนงานการปรับให้เข้ากับตลาดท้องถิ่นอย่างครอบคลุม ในยุโรป GAC เข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ โดย AION V ได้รับการตอบรับอย่างดีจากสื่อท้องถิ่น นับเป็นก้าวสำคัญในการเดินทางสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์ในยุโรป ความร่วมมือด้านการตลาดกีฬาใหม่กับ Deportivo Toluca FC ในเม็กซิโกและ Sydney FC ในออสเตรเลีย เสริมสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมของแบรนด์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในตลาดสำคัญ ๆ ที่กำลังเติบโต

ด้วยฐานการผลิตในต่างประเทศหกแห่ง ตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับอนุญาตกว่า 696 รายทั่วโลก และเป้าหมายการส่งออกประจำปี 250,000 คัน GAC จึงไม่ได้เป็นเพียงผู้ส่งออกรถยนต์อีกต่อไป ทว่ากำลังสถาปนาโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือ และความจำเป็นในการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ เพื่อก้าวขึ้นมามีบทบาทอย่างยั่งยืนในวงการยานยนต์ระดับโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC กรุณาเยี่ยมชม: https://www.gacgroup.com/en หรือติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย

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