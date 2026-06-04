- GAC registra un crecimiento del 140 % en sus exportaciones en mayo, impulsando así su visión de movilidad global sostenible

GUANGZHOU, China, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GAC anunció hoy otro mes de impulso global acelerado, con exportaciones de marcas propias que alcanzaron las 28.386 unidades en mayo, un aumento del 140 % interanual. Las exportaciones acumuladas de enero a mayo alcanzaron las 98.861 unidades, un 135 % más que el año anterior, lo que refleja el impacto sostenido de la estrategia "One GAC 2.0" y el compromiso de la compañía con operaciones globales localizadas y de alta calidad. Entre los modelos más destacados, el AION UT ha liderado consistentemente el segmento de hatchbacks eléctricos puros en Hong Kong (China), Singapur, Colombia y Uruguay desde su debut internacional en marzo de 2025, obteniendo un amplio reconocimiento en los mercados de vehículos eléctricos más competitivos del mundo.

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Los resultados ponen de manifiesto la consolidación de GAC como una fuerza automovilística verdaderamente global. En lugar de depender de un único mercado o modelo, el crecimiento de la compañía es integral, impulsado por una estrategia de producto rigurosa y un ecosistema internacional en rápida expansión que abarca la producción, la distribución, el servicio posventa y la gestión de la marca en 102 países y regiones de 5 continentes.

A nivel regional, el impulso de GAC es notable. Las ventas minoristas en Asia-Pacífico aumentaron un 123 % interanual en mayo, impulsadas por el crecimiento del 293 % en Hong Kong y el liderazgo sostenido de Tailandia en el segmento de taxis eléctricos. América presentó un desempeño excepcional, con un aumento del 144 % interanual en las ventas minoristas regionales. Colombia registró un incremento del 1.088 %, Uruguay del 806 % y Costa Rica del 733 %, lo que refleja una fuerte ola de confianza del consumidor en toda Latinoamérica. En Oriente Medio, el EMZOOM se posicionó como líder en el mercado de SUV del segmento B en Líbano, mientras que GAC obtuvo reconocimiento en Kuwait como la marca china líder tanto por la calidad de sus productos como por el valor de reventa de sus vehículos usados.

Mayo también marcó hitos importantes en el desarrollo de mercado a largo plazo de GAC. La compañía hizo su entrada formal en Pakistán con el lanzamiento de cuatro modelos y una hoja de ruta integral para la localización. En Europa, GAC hizo su entrada oficial en el Reino Unido, donde el AION V recibió una gran acogida por parte de los medios locales, lo que representa un hito significativo en la trayectoria de electrificación de la marca en Europa. Nuevas alianzas de marketing deportivo con el Deportivo Toluca FC en México y el Sydney FC en Australia consolidaron aún más la presencia cultural de la marca en mercados clave de crecimiento.

Con seis plantas de fabricación en el extranjero, más de 696 concesionarios autorizados en todo el mundo y un objetivo de exportación anual de 250.000 unidades, GAC ya no se limita a exportar vehículos. Está construyendo la infraestructura, las alianzas y el valor de marca necesarios para consolidarse como un referente en el panorama automovilístico mundial.

Para obtener más información sobre GAC, visite: https://www.gacgroup.com/en o síganos en las redes sociales.

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