GAC verzeichnet im Mai ein Exportwachstum von 140 % und treibt damit seine Vision einer nachhaltigen globalen Mobilität voran

GUANGZHOU, China, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- GAC meldete heute einen weiteren Monat mit einer sich beschleunigenden globalen Dynamik, wobei die Exporte der eigenen Marke im Mai 28.386 Einheiten erreichten. Das entspricht einem Anstieg von 140 % im Vergleich zum Vorjahr. Die kumulierten Exporte von Januar bis Mai erreichten 98.861 Einheiten, 135 % mehr als im Vorjahr, was die nachhaltige Wirkung der „One GAC 2.0"-Strategie und das Engagement des Unternehmens für qualitativ hochwertige, lokalisierte globale Aktivitäten widerspiegelt. Zu den herausragenden Modellen zählt der AION UT, der seit seiner weltweiten Markteinführung im März 2025 in Hongkong (China), Singapur, Kolumbien und Uruguay durchweg das Segment der vollelektrischen Fließheckmodelle anführt und auf den weltweit wettbewerbsintensivsten Märkten für Elektrofahrzeuge breite Anerkennung gefunden hat.

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Die Ergebnisse unterstreichen den Aufstieg von GAC zu einer wirklich globalen Kraft in der Automobilindustrie. Anstatt sich auf einen einzelnen Markt oder ein einzelnes Modell zu verlassen, ist das Wachstum des Unternehmens breit gefächert und wird durch eine disziplinierte Produktstrategie und ein schnell reifendes internationales Ökosystem angetrieben, das Produktion, Vertrieb, Kundendienst und Markenengagement in 102 Ländern und Regionen auf fünf Kontinenten umfasst.

Regional betrachtet ist das Ausmaß der Dynamik von GAC beeindruckend. Die Einzelhandelsumsätze im asiatisch-pazifischen Raum stiegen im Mai um 123 % im Vergleich zum Vorjahr, angeführt von Hongkong mit einem Wachstum von 293 % und Thailand, das im Segment der Elektrotaxis weiterhin führend ist. Die Region Nord-, Mittel- und Südamerika verzeichnete eine außergewöhnliche Leistung mit einem Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 144 % im Vergleich zum Vorjahr. Kolumbien verzeichnete einen Anstieg von 1.088 %, Uruguay von 806 % und Costa Rica von 733 %, was eine starke Welle des Verbrauchervertrauens in ganz Lateinamerika widerspiegelt. Im Nahen Osten sicherte sich der EMZOOM die Spitzenposition auf dem libanesischen SUV-Markt im B-Segment, während GAC in Kuwait als führende chinesische Marke für Produktqualität und Wiederverkaufswert von Gebrauchtwagen anerkannt wurde.

Der Mai war auch ein Meilenstein in der langfristigen Marktentwicklung von GAC. Der offizielle Markteintritt in Pakistan erfolgte mit der Einführung von vier Modellen und einem umfassenden Lokalisierungsplan. In Europa hat GAC seinen offiziellen Markteintritt in Großbritannien vollzogen. Der AION V wurde von den lokalen Medien sehr positiv aufgenommen und stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg der Elektrifizierung der Marke in Europa dar. Neue Sportmarketing-Partnerschaften mit dem FC Deportivo Toluca in Mexiko und dem FC Sydney in Australien vertieften die kulturellen Wurzeln der Marke in wichtigen Wachstumsmärkten.

Mit sechs Produktionsstandorten in Übersee, über 696 Vertragshändlern weltweit und einem jährlichen Exportziel von 250.000 Einheiten exportiert GAC nicht mehr nur Fahrzeuge. Es baut die Infrastruktur, die Partnerschaften und den Markenwert auf, die notwendig sind, um eine dauerhafte Präsenz in der globalen Automobillandschaft zu erreichen.

Weitere Informationen zu GAC finden Sie auf: https://www.gacgroup.com/en oder folgen Sie uns in den sozialen Medien.

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