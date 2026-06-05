GAC, 5월 수출 140% 성장 기록하며 지속 가능한 글로벌 모빌리티 비전 발전

광저우, 중국 2026년 6월 5일 /PRNewswire/ -- GAC가 6월 4일 또 한 달의 가속화된 글로벌 모멘텀을 발표했으며, 5월 독자 브랜드 수출이 전년 대비 140% 증가한 2만 8386대에 달했다. 1월부터 5월까지의 누적 수출은 전년 대비 135% 증가한 9만 8861대를 기록하여 '원 GAC 2.0(One GAC 2.0)' 전략의 지속적인 영향과 고품질 현지화 글로벌 운영에 대한 회사의 약속을 반영했다. 두드러진 성과 중에서 AION UT는 2025년 3월 국제 데뷔 이후 홍콩(중국), 싱가포르, 콜롬비아, 우루과이에서 순수 전기 해치백 부문을 지속적으로 선도하며 세계에서 가장 경쟁적인 EV 시장 전반에서 광범위한 인정을 받았다.

이 결과들은 GAC가 진정한 글로벌 자동차 강자로 부상하고 있음을 강조한다. 단일 시장이나 모델에 의존하지 않고, 회사의 성장은 규율 있는 제품 전략과 5개 대륙 102개국과 지역에 걸쳐 생산, 유통, 사후 서비스 및 브랜드 참여를 아우르는 빠르게 성숙하는 국제 생태계에 의해 주도되는 광범위한 기반을 갖추고 있다.

지역적으로 GAC가 가진 모멘텀의 폭은 인상적이다. 아시아 태평양 소매 판매는 5월 전년 대비 123% 급증했으며, 홍콩의 293% 성장과 태국의 전기 택시 부문에서의 지속적인 리더십이 이를 이끌었다. 아메리카는 지역 소매 판매가 전년 대비 144% 급증하는 탁월한 성과를 달성했다. 콜롬비아는 1088%, 우루과이는 806%, 코스타리카는 733% 증가를 기록하여 라틴아메리카 전반에 걸쳐 강력한 소비자 신뢰의 물결을 반영했다. 중동에서 EMZOOM은 레바논의 B세그먼트 SUV 시장에서 1위를 차지했으며, GAC는 쿠웨이트에서 제품 품질과 중고차 재판매 가치 모두에서 선도 중국 브랜드로 인정받았다.

5월은 또한 GAC의 장기 시장 개발에서 획기적인 단계를 기록했다. 회사는 4개 모델 출시와 포괄적인 현지화 로드맵으로 파키스탄에 공식적으로 진출했다. 유럽에서 GAC는 AION V가 현지 미디어로부터 강한 호응을 받으며 영국에 공식 진출하여 브랜드의 유럽 전동화 여정에서 중요한 이정표를 기록했다. 멕시코의 데포르티보 톨루카 FC(Deportivo Toluca FC)와 호주의 시드니 FC(Sydney FC)와의 새로운 스포츠 마케팅 파트너십은 주요 성장 시장 전반에서 브랜드의 문화적 뿌리를 더욱 깊게 확립했다.

6개의 해외 제조 기지, 전 세계 696개 이상의 공식 딜러십, 연간 25만 대의 수출 목표를 갖춘 GAC는 더 이상 단순히 차량을 수출하는 회사가 아니다. GAC는 글로벌 자동차 환경에서 지속적인 존재감을 갖추기 위해 필요한 인프라, 파트너십 및 브랜드 자산을 구축하고 있다.

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SOURCE GAC