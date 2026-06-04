廣汽5月出口同比增長140%，全球可持續出行戰略加速落地

廣州2026年6月4日 /美通社/ -- 廣汽公佈最新全球業務數據，5月自主品牌出口量達28,386台，同比增長140%，延續開年以來的高速增長態勢。1至5月累計出口量達98,861台，同比增長135%，充分印證了「One GAC 2.0」戰略的深化成效。其中，全球精品戰略車型AION UT表現尤為亮眼。自2025年3月海外首發以來，已在中國香港、新加坡、哥倫比亞、烏拉圭等多個市場持續領跑純電掀背車細分賽道，贏得全球消費者的廣泛認可。

上述成果充分彰顯了廣汽作為真正意義上的全球汽車企業的崛起之勢。廣汽的增長並不依賴單一市場或單一車型的拉動，而是建立在嚴謹的產品戰略與日趨完善的國際化生態體系之上。目前，廣汽國際化業務已覆蓋全球五大洲102個國家和地區，形成涵蓋生產、銷售、售後服務與品牌建設的全鏈條出海格局。