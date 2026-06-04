廣汽5月出口同比增長140%，全球可持續出行戰略加速落地
新聞提供者GAC
04 6月, 2026, 16:48 CST
廣州2026年6月4日 /美通社/ -- 廣汽公佈最新全球業務數據，5月自主品牌出口量達28,386台，同比增長140%，延續開年以來的高速增長態勢。1至5月累計出口量達98,861台，同比增長135%，充分印證了「One GAC 2.0」戰略的深化成效。其中，全球精品戰略車型AION UT表現尤為亮眼。自2025年3月海外首發以來，已在中國香港、新加坡、哥倫比亞、烏拉圭等多個市場持續領跑純電掀背車細分賽道，贏得全球消費者的廣泛認可。
上述成果充分彰顯了廣汽作為真正意義上的全球汽車企業的崛起之勢。廣汽的增長並不依賴單一市場或單一車型的拉動，而是建立在嚴謹的產品戰略與日趨完善的國際化生態體系之上。目前，廣汽國際化業務已覆蓋全球五大洲102個國家和地區，形成涵蓋生產、銷售、售後服務與品牌建設的全鏈條出海格局。
從區域表現來看，廣汽增長的廣度令人矚目。亞太地區5月終端銷量整體同比增長123%，其中香港市場增幅高達293%，泰國穩居電動出租車市場份額第一。美洲市場表現尤為強勁，區域整體終端銷量同比增長144%，其中哥倫比亞同比大增1,088%，烏拉圭增長806%，哥斯達黎加增長733%，拉丁美洲市場對廣汽品牌的認可度正迎來跨越式躍升。在中東市場，影速（EMZOOM）成功登頂黎巴嫩B級SUV銷量榜首，廣汽更在科威特榮膺中國汽車品牌產品品質與二手車保值率雙料第一。
5月同樣是廣汽長期市場佈局的里程碑節點。廣汽正式進軍巴基斯坦，同步推出四款車型並發佈系統性本地化路線圖。在歐洲，廣汽於英國舉辦品牌正式上市發佈會，旗下AION V同步亮相英國市場，並收穫當地媒體的廣泛好評，標誌著廣汽品牌歐洲電動化進程邁出了重要一步。與此同時，廣汽與墨西哥托盧卡FC及澳大利亞悉尼FC達成體育營銷戰略合作，持續在核心成長市場深耕品牌文化根基。
如今，廣汽在全球擁有6座海外工廠、超696家授權經銷商，年度海外銷量目標劍指25萬台。廣汽的全球化之路，已超越簡單的產品出口，正朝著在全球汽車格局中建立持久品牌影響力的更高目標穩步邁進。
如需瞭解廣汽更多信息，歡迎訪問官方網站：https://www.gacgroup.com，或關注廣汽的官方社交媒體賬號。
SOURCE GAC
分享這篇文章