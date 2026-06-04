GAC Catat Pertumbuhan Eksport 140% pada Mei, Majukan Visi Mobiliti Global Mampan

GUANGZHOU, China, 4 Jun 2026 /PRNewswire/ -- GAC hari ini mengumumkan satu lagi bulan dengan pencapaian momentum global yang semakin pantas, dengan eksport jenama proprietari mencapai 28,386 unit pada Mei, peningkatan 140% tahun ke tahun. Eksport terkumpul dari Januari hingga Mei mencecah 98,861 unit, meningkat 135% tahun ke tahun, sekali gus mencerminkan impak berterusan daripada strategi "One GAC 2.0" serta komitmen syarikat terhadap operasi global setempat yang berkualiti tinggi. Antara model yang menunjukkan prestasi menonjol ialah AION UT yang menerajui secara konsisten segmen hatchback elektrik sepenuhnya di Hong Kong (China), Singapura, Colombia dan Uruguay sejak penampilan sulung antarabangsanya pada Mac 2025, sekali gus meraih pengiktirafan meluas di pasaran kenderaan elektrik (EV) yang paling kompetitif di dunia.

Keputusan tersebut menyerlahkan kemunculan GAC sebagai kuasa automotif yang benar-benar bertaraf global. Daripada hanya bergantung kepada satu pasaran atau model sahaja, pertumbuhan syarikat bersifat menyeluruh, dipacu oleh strategi produk yang berdisiplin dan ekosistem antarabangsa yang semakin matang, merangkumi pengeluaran, pengedaran, perkhidmatan pascajualan dan penglibatan jenama merentas 102 negara dan wilayah di lima benua.

Di peringkat serantau, keluasan momentum pertumbuhan GAC amat ketara. Jualan runcit di rantau Asia-Pasifik melonjak 123% tahun ke tahun pada Mei, didorong oleh pertumbuhan 293% di Hong Kong serta kepimpinan mampan Thailand dalam segmen teksi elektrik. Benua Amerika pula memberikan prestasi luar biasa dengan jualan runcit serantau melonjak 144% tahun ke tahun. Colombia mencatatkan peningkatan 1,088%, Uruguay 806% dan Costa Rica 733%, lalu menggambarkan gelombang keyakinan pengguna yang kuat di seluruh Amerika Latin. Di Timur Tengah, model EMZOOM menduduki tempat teratas dalam pasaran SUV segmen-B Lubnan, manakala GAC meraih pengiktirafan di Kuwait sebagai jenama Cina terkemuka bagi kualiti produk dan juga nilai jualan semula kenderaan terpakai.

Mei juga menyaksikan beberapa langkah penting dalam pembangunan pasaran jangka panjang GAC. Syarikat memasuki pasaran Pakistan secara rasmi menerusi pelancaran empat model dan pelan hala tuju penyetempatan yang komprehensif. Di Eropah, GAC menembusi secara rasmi ke United Kingdom, dengan model AION V mendapat sambutan media tempatan yang mantap, sekali gus menandakan pencapaian penting dalam perjalanan elektrifikasi jenama itu di Eropah. Kerjasama pemasaran sukan baharu bersama Deportivo Toluca FC di Mexico dan Sydney FC di Australia memperkukuh lagi akar budaya jenama itu dalam pasaran pertumbuhan utama.

Dengan enam pangkalan pembuatan luar negara, lebih 696 pengedar sah di seluruh dunia serta sasaran eksport tahunan sebanyak 250,000 unit, GAC bukan lagi sekadar mengeksport kenderaan. Sebaliknya, ia sedang membina infrastruktur, kerjasama dan ekuiti jenama yang diperlukan untuk menjadi syarikat yang kekal bertapak dalam landskap automotif global.

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