GEELY HOLT SICH AUF PAUL RICARD DREI PODIUMSPLÄTZE IN DER FIA TCR UND VERSTÄRKT DAMIT SEINE EXPANSION IN EUROPA

LE CASTELLET, Frankreich, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Geely Cyan Racing sicherte sich beim dritten Lauf der Kumho FIA TCR World Tour 2026 auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich drei Podiumsplätze, wobei Santiago Urrutia seine Führung in der Fahrerwertung verteidigte. Der Geely Preface TCR wurde bei extremer Sommerhitze auf der FIA-Grade-1-Strecke auf die Probe gestellt und zeigte dabei ein konstantes Tempo: Yann Ehrlacher belegte im ersten Rennen den zweiten Platz, während Ma Qinghua und Urrutia im zweiten Rennen gemeinsam auf dem Podium standen.

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Von der Rennstrecke auf die Straße: Synergien zwischen CMA und Ingenieurwesen

Das Herzstück der Teamleistung ist der Geely Preface TCR, der auf der erstklassigen „Compact Modular Architecture" (CMA) von Geely basiert und unter Einsatz bewährter Motorsport-Expertise entwickelt wurde. Die CMA-Plattform bewies bei der extremen Sommerhitze auf dem Paul-Ricard-Kurs eine außergewöhnliche Langlebigkeit und hielt den hohen Anforderungen an das Wärmemanagement und die allgemeine Zuverlässigkeit stand. Die Leistungsdaten von der Rennstrecke könnten zur Serienentwicklung bei Geely beitragen und so einen Technologietransfer vom Motorsport auf Serienfahrzeuge ermöglichen.

Strategische Präsenz: Die Marktdurchdringung in Europa vorantreiben

Geely Auto nutzte diese Dynamik und beschleunigte seine Expansion in Europa im ersten Halbjahr 2026 erheblich, wodurch der Kontinent zu einem entscheidenden Motor für sein globales Wachstum wurde. Das Unternehmen bewies bemerkenswerte operative Flexibilität und gelangte innerhalb von 45 Tagen erfolgreich in sieben europäische Märkte, darunter Deutschland, Spanien, die Niederlande und Frankreich.

Um diese Marktpräsenz aufrechtzuerhalten, wurden nun in über 20 europäischen Ländern Flaggschiffmodelle wie der Geely E5 (EX5) und der Geely STARRAY EM-i eingeführt. Geely hat sein kommerzielles Ökosystem gestärkt, indem es strategische Vertriebspartnerschaften mit führenden Autohausgruppen in Portugal, Österreich und der Schweiz eingegangen ist.

Langfristiges Denken in der Praxis: Stärkung der lokalen Kapazitäten

Geely verfolgt eine auf Langfristigkeit ausgerichtete Unternehmensphilosophie und konzentriert sich auf eine qualitativ hochwertige, für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit europäischen Partnern. Dieses Engagement wird durch umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur untermauert, darunter ein neues Ersatzteil-Vertriebszentrum in Amsterdam (Niederlande), mit dem ein Logistiknetzwerk für die Niederlande, Frankreich und weitere Länder aufgebaut wird.

Globale Wachstumsdynamik: Position als globaler Innovator gestärkt

Die Fortschritte in Europa spiegeln die allgemeine globale Wachstumsdynamik von Geely wider. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte das Unternehmen mit 474.228 im Ausland verkauften Fahrzeugen einen Rekordwert. Das entspricht einem Anstieg von 158 % gegenüber dem Vorjahr und übertrifft bereits den gesamten Auslandsabsatz des Jahres 2025.

Der Motorsport der Spitzenklasse dient Geely als verlässlicher Anker, um in reifen Märkten technische Anerkennung zu erlangen. Durch die Umsetzung einer integrierten Strategie, die auf im Rennsport bewährter Technologie, wettbewerbsfähigen Produktportfolios und lokal angepassten operativen Kapazitäten basiert, arbeitet das Unternehmen auf die Globalisierung der gesamten Wertschöpfungskette hin.

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