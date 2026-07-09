Geely、ポール・リカール・サーキットでFIA TCR表彰台を3回獲得し、欧州展開の勢いを強める

フランス、ル・カステレ、2026年7月9日 /PRNewswire/ -- Geely Cyan Racingは、フランスのポール・リカール・サーキットで開催された2026年Kumho FIA TCRワールドツアー（2026 Kumho FIA TCR World Tour）第3戦で3回の表彰台獲得を果たし、Santiago Urrutiaはドライバーズ選手権の首位を維持しました。FIAグレード1のサーキットで猛暑に見舞われる中、Geely Preface TCRは次のように安定したペースを発揮しました。Yann Ehrlacherは第1レースで2位に入り、Ma QinghuaとUrrutiaは第2レースでそろって表彰台を獲得しました。

サーキットから公道へ：CMAとエンジニアリングの相乗効果

チームのパフォーマンスを支える中核は、Geelyの世界トップクラスのコンパクト・モジュラー・アーキテクチャ（Compact Modular Architecture、CMA）を基盤とし、モータースポーツで実証された知見を活かして開発されたGeely Preface TCRです。CMAプラットフォームは、ポール・リカール・サーキットの猛暑の中でも卓越した耐久性を示し、熱管理と総合的な信頼性に関する厳しい要求に耐えました。サーキットで得られた性能データは、Geelyの量産車開発に寄与することで、モータースポーツから市販車への技術移転につながる可能性があります。

戦略的展開：欧州市場への浸透を推進

この勢いを活かし、Geely Autoは2026年上半期に欧州展開を大幅に加速させ、欧州をグローバル成長の重要な原動力として位置づけました。優れた事業機動力を示し、45日以内にドイツ、スペイン、オランダ、フランスなど欧州7市場への参入に成功しました。

こうした市場での存在感を維持するため、Geely E5（EX5）やGeely STARRAY EM-iなどの代表的モデルが、現在、欧州20カ国超で導入されています。Geelyは、ポルトガル、オーストリア、スイスの主要自動車ディーラーグループと戦略的な販売提携を結び、商業エコシステムを強固なものにしました。

長期主義の実践：現地機能の強化

Geelyは長期主義の理念の下、欧州のパートナーとの質の高い互恵的な発展に注力しています。この取り組みは、オランダ・アムステルダムの新たな補修部品流通センターを含む充実したインフラ投資に支えられており、これにより、オランダ、フランスなどの国々をカバーする物流ネットワークが確立されています。

世界的な成長の勢い：世界的革新企業としての地位を強化

欧州での進展は、Geelyの世界全体での成長の勢いを反映しています。2026年上半期、同社の海外販売台数は過去最高の474,228台となり、前年同期比158%増を記録し、すでに2025年通年の海外販売台数を上回りました。

トップレベルのモータースポーツは、Geelyが成熟市場で技術力の認知を確立するための信頼できる基盤となっています。同社は、レースで実証された技術、競争力のある製品ポートフォリオ、現地に根ざした事業運営能力を組み合わせた統合戦略を実行することで、バリューチェーン全体にわたるグローバル化へと進化しています。

SOURCE Geely Auto