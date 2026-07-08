GEELY REMPORTE TROIS PODIUMS EN FIA TCR AU PAUL RICARD, RENFORÇANT AINSI SON EXPANSION EN EUROPE

LE CASTELLET, France, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Geely Cyan Racing a décroché trois places sur le podium lors de la troisième manche du Kumho FIA TCR World Tour 2026, disputée sur le circuit Paul Ricard, en France tandis que Santiago Urrutia conserve la tête du championnat des pilotes. Mise à l'épreuve par la canicule extrême sur le circuit de catégorie 1 de la FIA, la Geely Preface TCR a fait preuve de constance : Yann Ehrlacher a terminé deuxième de la première course, tandis que Ma Qinghua et Urrutia ont signé un doublé sur le podium lors de la deuxième course.

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De la piste à la route : CMA et les synergies en ingénierie

Au cœur des performances de l'équipe se trouve la Geely Preface TCR, construite sur la base de l'architecture modulaire compacte (CMA) de Geely, une technologie de classe mondiale, développée grâce à une expertise éprouvée dans le domaine du sport automobile. La plateforme CMA a fait preuve d'une durabilité exceptionnelle malgré la chaleur estivale extrême qui régnait au circuit Paul Ricard, répondant ainsi aux exigences rigoureuses en matière de gestion thermique et de fiabilité générale. Les données relatives aux performances sur circuit sont susceptibles de contribuer au développement de la production en série chez Geely, permettant ainsi un transfert de technologie du sport automobile vers les véhicules grand public.

Implantation stratégique : accélérer la pénétration du marché européen

Profitant de cette dynamique, Geely Auto a considérablement accéléré son expansion en Europe au cours du premier semestre 2026, faisant de ce continent un rouage essentiel de sa croissance mondiale. Faisant preuve d'une agilité opérationnelle remarquable, l'entreprise a réussi à s'implanter sur sept marchés européens, dont l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et la France, en l'espace de 45 jours.

Afin de consolider cette présence sur le marché, des modèles phares tels que la Geely E5 (EX5) et la Geely STARRAY EM-i ont désormais été lancés dans plus de 20 pays européens. Geely a consolidé son écosystème commercial en nouant des partenariats stratégiques de distribution avec des groupes de concessionnaires automobiles majeurs au Portugal, en Autriche et en Suisse.

Une vue à long terme dans la pratique : renforcement des capacités locales

Guidée par une philosophie axée sur le long terme, Geely favorise un développement de haute qualité et mutuellement bénéfique avec ses partenaires européens. Cet engagement s'appuie sur d'importants investissements dans les infrastructures, notamment la création d'un nouveau centre de distribution de pièces détachées à Amsterdam, aux Pays-Bas, qui permet de créer un réseau logistique desservant les Pays-Bas, la France et d'autres pays.

Dynamique de croissance mondiale : renforcement de la position de leader mondial en matière d'innovation

Ces avancées en Europe illustrent la dynamique de croissance mondiale plus large de Geely. Au premier semestre 2026, l'entreprise a enregistré des ventes à l'étranger record, avec 474 228 unités vendues, soit une hausse de 158 % par rapport à la même période de l'année précédente, un chiffre qui dépasse déjà le total des ventes à l'étranger de l'ensemble de l'année 2025.

Le sport automobile de haut niveau constitue un pilier solide permettant à Geely de se forger une réputation technique sur les marchés établis. En mettant en œuvre une stratégie intégrée alliant des technologies éprouvées en compétition, des gammes de produits compétitives et des capacités opérationnelles adaptées au marché local, l'entreprise s'oriente vers une mondialisation pour l'ensemble de la chaîne de valeur.

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