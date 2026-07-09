GEELY CONSIGUE TRES PODIOS EN LA FIA TCR EN PAUL RICARD, LO QUE REFUERZA EL IMPULSO DE SU EXPANSIÓN EN EUROPA

LE CASTELLET, Francia, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Geely Cyan Racing logró tres podios en la tercera ronda del Kumho FIA TCR World Tour 2026 en el Circuito Paul Ricard, Francia, y Santiago Urrutia mantuvo su liderazgo en el campeonato de pilotos. Puesto a prueba bajo el calor extremo del verano en el circuito de grado 1 de la FIA, el Geely Preface TCR mantuvo un ritmo constante: Yann Ehrlacher quedó en segundo lugar en la Carrera 1, mientras que Ma Qinghua y Urrutia consiguieron un doble podio en la Carrera 2.

De la pista a la carretera: sinergias entre CMA e ingeniería

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El elemento central del desempeño del equipo es el Geely Preface TCR, construido a partir de la arquitectura compacta modular (CMA, por sus siglas en inglés) y desarrollado a través de una experiencia comprobada en el automovilismo. La plataforma CMA demostró una durabilidad excepcional en condiciones de calor extremo de verano en Paul Ricard, y resistió las rigurosas exigencias en cuanto a gestión térmica y confiabilidad general. Los datos sobre el desempeño en la pista podrían contribuir al desarrollo de la producción en serie de Geely, lo cual generaría una transferencia de tecnología del ámbito del automovilismo a los vehículos de consumo.

Presencia estratégica: impulsar la entrada en el mercado europeo

Aprovechando este impulso, Geely Auto aceleró de manera significativa su expansión en Europa durante la primera mitad de 2026, para posicionar al continente como un motor fundamental para su crecimiento internacional. Al demostrar una notable agilidad operativa, en menos de 45 días consiguió entrar con éxito en siete mercados europeos, entre ellos Alemania, España, Países Bajos y Francia.

Con el objetivo de mantener esta presencia en el mercado, ya se han introducido en más de 20 naciones europeas modelos exclusivos como el Geely E5 (EX5) y el Geely STARRAY EM-i. Geely ha consolidado su ecosistema comercial con el establecimiento de alianzas estratégicas de distribución con los principales grupos de concesionarios automotrices en Portugal, Austria y Suiza.

El largoplacismo en práctica: fortalecimiento de las capacidades locales

Al operar bajo la filosofía del largoplacismo, Geely se centra en el desarrollo de alta calidad y beneficioso para todos con sus socios europeos. Este compromiso está respaldado por sólidas inversiones en infraestructura, que incluyen un nuevo centro de distribución de piezas de repuesto en Ámsterdam, Países Bajos, y el establecimiento de una red logística que presta servicios en Países Bajos, Francia y otras naciones.

Impulso de crecimiento a nivel mundial: se consolida su posición como innovador global

Los avances europeos reflejan el impulso de crecimiento más amplio a nivel mundial de Geely. Durante la primera mitad de 2026, la empresa registró ventas internacionales que alcanzaron un récord de 474.228 unidades, lo que representa un incremento interanual de 158 % que ya supera las ventas totales de todo el 2025.

El automovilismo de alto nivel funciona como un pilar sólido para que Geely se gane el reconocimiento técnico en mercados consolidados. Al implementar una estrategia integrada que combina tecnología probada en carreras, carteras de productos competitivos y capacidades operativas adaptadas a cada mercado, la empresa avanza hacia la globalización de toda la cadena de valor.

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FUENTE Geely Auto