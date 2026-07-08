GEELY RAIH TIGA PODIUM FIA TCR DI PAUL RICARD, PERKUKUH MOMENTUM PELUASAN DI EROPAH

LE CASTELLET, Perancis, 8 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Geely Cyan Racing meraih tiga kedudukan podium pada Pusingan 3 Kumho FIA TCR World Tour 2026 di Circuit Paul Ricard, Perancis, dengan Santiago Urrutia mengekalkan kedudukannya sebagai pendahulu kejuaraan pemandu. Berdepan cuaca musim panas yang ekstrem di litar bertaraf FIA Gred 1 itu, Geely Preface TCR mempamerkan prestasi yang konsisten: Yann Ehrlacher meraih tempat kedua dalam Perlumbaan 1, manakala Ma Qinghua dan Urrutia mencatat dua kedudukan podium dalam Perlumbaan 2.

Dari Litar ke Jalan Raya: Sinergi CMA dan Kejuruteraan

Teras kepada prestasi pasukan itu ialah Geely Preface TCR, yang dibangunkan berasaskan Seni Bina Modular Kompak (CMA) bertaraf dunia milik Geely dan kepakaran sukan permotoran yang terbukti. Platform CMA mempamerkan ketahanan luar biasa dalam cuaca musim panas yang ekstrem di Paul Ricard dengan mengharungi tuntutan tinggi terhadap pengurusan terma dan kebolehpercayaan keseluruhan. Data prestasi di litar itu boleh menyumbang kepada pembangunan kenderaan pengeluaran besar-besaran Geely, sekali gus membolehkan pemindahan teknologi daripada sukan permotoran kepada kenderaan pengguna.

Jejak Strategik: Memacu Penembusan Pasaran Eropah

Dengan memanfaatkan momentum ini, Geely Auto mempercepat peluasan operasinya di Eropah dengan ketara pada separuh pertama 2026, sekali gus meletakkan benua itu sebagai pemacu penting kepada pertumbuhan globalnya. Dengan mempamerkan ketangkasan operasi yang mengagumkan, syarikat berjaya memasuki tujuh pasaran Eropah termasuk Jerman, Sepanyol, Belanda dan Perancis dalam tempoh 45 hari.

Bagi mengekalkan kehadiran di pasaran ini, model utama seperti Geely E5 (EX5) dan Geely STARRAY EM-i kini telah diperkenalkan di lebih 20 negara Eropah. Geely turut memperkukuh ekosistem komersialnya dengan menjalin kerjasama pengedaran strategik bersama kumpulan pengedar automotif terkemuka di Portugal, Austria dan Switzerland.

Amalan Berorientasikan Jangka Panjang: Keupayaan Tempatan Diperkukuh

Beroperasi berlandaskan falsafah berorientasikan jangka panjang, Geely memberi tumpuan kepada pembangunan berkualiti tinggi yang memberikan manfaat bersama dengan rakan kongsinya di Eropah. Komitmen ini disokong oleh pelaburan infrastruktur yang kukuh, termasuk sebuah pusat pengedaran alat ganti baharu di Amsterdam, Belanda, sekali gus mewujudkan rangkaian logistik yang memberikan perkhidmatan kepada Belanda, Perancis dan negara-negara lain.

Momentum Pertumbuhan Global: Kedudukan sebagai Penginovasi Global Diperkukuh

Kemajuan di Eropah mencerminkan momentum pertumbuhan global Geely yang lebih meluas. Pada separuh pertama 2026, syarikat mencatatkan rekod jualan luar negara sebanyak 474,228 unit, meningkat 158% tahun ke tahun dan sudah melebihi jumlah keseluruhan jualan luar negara bagi sepanjang 2025.

Sukan permotoran peringkat tertinggi menjadi asas yang diyakini bagi Geely untuk membina pengiktirafan teknikal dalam pasaran matang. Dengan melaksanakan strategi bersepadu yang menggabungkan teknologi yang disahkan menerusi perlumbaan, portfolio produk yang berdaya saing dan keupayaan operasi setempat, syarikat kini berkembang ke arah globalisasi rantaian nilai sepenuhnya.

SOURCE Geely Auto