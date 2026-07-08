GEELY คว้าสามโพเดียมในการแข่งขัน FIA TCR ที่สนาม Paul Ricard ตอกย้ำแรงขับเคลื่อนในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดยุโรป
News provided byGeely Auto
08 Jul, 2026, 17:00 CST
เลอ กัสเตลเลต์, ฝรั่งเศส, 8 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Geely Cyan Racing คว้าสามโพเดียมในการแข่งขันรอบที่ 3 ของ Kumho FIA TCR World Tour ปี 2569 ณ สนาม Circuit Paul Ricard ประเทศฝรั่งเศส โดย Santiago Urrutia ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในการชิงแชมป์โลกประเภทนักขับไว้ได้ ภายใต้สภาพอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนบนสนามแข่งระดับ FIA Grade 1 รถแข่งซีดานสมรรถนะสูง Geely Preface TCR โชว์ความเร็วที่สม่ำเสมอ โดย Yann Ehrlacher คว้าอันดับสองใน Race 1 ขณะที่ Ma Qinghua และ Urrutia คว้า Double Podium ใน Race 2
จากสนามแข่งสู่ท้องถนน: CMA และการบูรณาการทางวิศวกรรม
หัวใจสำคัญของประสิทธิภาพของทีมคือ Geely Preface TCR ซึ่งรังสรรค์ขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถยนต์ขนาดกะทัดรัด (CMA) ระดับโลกของ Geely และพัฒนาขึ้นจากความเชี่ยวชาญด้านมอเตอร์สปอร์ตที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว แพลตฟอร์ม CMA แสดงให้เห็นถึงความทนทานอันยอดเยี่ยมท่ามกลางสภาพอากาศอันแสนระอุในฤดูร้อน ณ สนามแข่ง Paul Ricard โดยรับมือกับความต้องการที่เข้มงวดด้านการจัดการความร้อนและความน่าเชื่อถือโดยรวมได้เป็นอย่างดี อนึ่ง ข้อมูลประสิทธิภาพในสนามแข่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาการผลิตจำนวนมากของ Geely ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมอเตอร์สปอร์ตไปสู่ยานยนต์สำหรับผู้บริโภค
การวางรากฐานเชิงกลยุทธ์: ผลักดันการเจาะตลาดในยุโรป
ด้วยการใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันดังกล่าว Geely Auto เร่งการขยายตัวในยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ ณ ช่วงครึ่งแรกของปี 2569 โดยวางตำแหน่งทวีปนี้ในฐานะกลไกสำคัญสำหรับการเติบโตทั่วโลก บริษัทประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดยุโรปเจ็ดแห่ง รวมถึงเยอรมนี สเปน เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ภายใน 45 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวในการดำเนินงานอันโดดเด่น
ยานยนต์รุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ Geely E5 (EX5) และ Geely STARRAY EM-i ได้รับการเปิดตัวในกว่า 20 ประเทศ ณ ทวีปยุโรปเพื่อรักษาสถานะในตลาดดังกล่าว ทั้งนี้ Geely เสริมสร้างระบบนิเวศทางการค้าของตนให้แข็งแกร่งขึ้นโดยสร้างพันธมิตรด้านการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์กับกลุ่มตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ชั้นนำในโปรตุเกส ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์
การวางแผนระยะยาวในทางปฏิบัติ: เสริมสร้างศักยภาพในระดับท้องถิ่น
Geely ดำเนินงานภายใต้ปรัชญาการวางแผนระยะยาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ร่วมกันกับพันธมิตรในยุโรป ความมุ่งมั่นดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่ง รวมถึงศูนย์กระจายอะไหล่แห่งใหม่ในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ให้บริการเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และประเทศอื่น ๆ
แรงขับเคลื่อนการเติบโตระดับโลก: การตอกย้ำจุดยืนผู้นำด้านนวัตกรรม
ความก้าวหน้าในยุโรปสะท้อนแรงขับเคลื่อนการเติบโตระดับโลกที่กว้างขึ้นของ Geely โดยช่วงครึ่งแรกของปี 2569 บริษัทมียอดจำหน่ายในต่างประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 474,228 คัน เพิ่มขึ้น 158% เทียบรายปี ซึ่งเกินยอดจำหน่ายในต่างประเทศของทั้งปี 2568
มอเตอร์สปอร์ตระดับแนวหน้าเป็นเสาหลักที่เชื่อถือได้สำหรับ Geely ในการสร้างการยอมรับทางเทคนิค ณ ตลาดซึ่งเติบโตเต็มที่ บริษัทกำลังพัฒนาไปสู่โลกาภิวัตน์แบบครบวงจรด้วยการดำเนินกลยุทธ์แบบบูรณาการของเทคโนโลยีซึ่งผ่านการทดสอบในสนามแข่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ และความสามารถในการดำเนินงานระดับท้องถิ่น
SOURCE Geely Auto
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