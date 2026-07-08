GEELY คว้าสามโพเดียมในการแข่งขัน FIA TCR ที่สนาม Paul Ricard ตอกย้ำแรงขับเคลื่อนในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดยุโรป

News provided by

Geely Auto

08 Jul, 2026, 17:00 CST

เลอ กัสเตลเลต์, ฝรั่งเศส, 8 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Geely Cyan Racing คว้าสามโพเดียมในการแข่งขันรอบที่ 3 ของ Kumho FIA TCR World Tour ปี 2569 ณ สนาม Circuit Paul Ricard ประเทศฝรั่งเศส โดย Santiago Urrutia ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในการชิงแชมป์โลกประเภทนักขับไว้ได้ ภายใต้สภาพอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนบนสนามแข่งระดับ FIA Grade 1 รถแข่งซีดานสมรรถนะสูง Geely Preface TCR โชว์ความเร็วที่สม่ำเสมอ โดย Yann Ehrlacher คว้าอันดับสองใน Race 1 ขณะที่ Ma Qinghua และ Urrutia คว้า Double Podium ใน Race 2

จากสนามแข่งสู่ท้องถนน: CMA และการบูรณาการทางวิศวกรรม

Continue Reading

หัวใจสำคัญของประสิทธิภาพของทีมคือ Geely Preface TCR ซึ่งรังสรรค์ขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถยนต์ขนาดกะทัดรัด (CMA) ระดับโลกของ Geely และพัฒนาขึ้นจากความเชี่ยวชาญด้านมอเตอร์สปอร์ตที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว แพลตฟอร์ม CMA แสดงให้เห็นถึงความทนทานอันยอดเยี่ยมท่ามกลางสภาพอากาศอันแสนระอุในฤดูร้อน ณ สนามแข่ง Paul Ricard โดยรับมือกับความต้องการที่เข้มงวดด้านการจัดการความร้อนและความน่าเชื่อถือโดยรวมได้เป็นอย่างดี อนึ่ง ข้อมูลประสิทธิภาพในสนามแข่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาการผลิตจำนวนมากของ Geely ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมอเตอร์สปอร์ตไปสู่ยานยนต์สำหรับผู้บริโภค

การวางรากฐานเชิงกลยุทธ์: ผลักดันการเจาะตลาดในยุโรป

ด้วยการใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันดังกล่าว Geely Auto เร่งการขยายตัวในยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ ณ ช่วงครึ่งแรกของปี 2569 โดยวางตำแหน่งทวีปนี้ในฐานะกลไกสำคัญสำหรับการเติบโตทั่วโลก บริษัทประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดยุโรปเจ็ดแห่ง รวมถึงเยอรมนี สเปน เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ภายใน 45 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวในการดำเนินงานอันโดดเด่น

ยานยนต์รุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ Geely E5 (EX5) และ Geely STARRAY EM-i ได้รับการเปิดตัวในกว่า 20 ประเทศ ณ ทวีปยุโรปเพื่อรักษาสถานะในตลาดดังกล่าว ทั้งนี้ Geely เสริมสร้างระบบนิเวศทางการค้าของตนให้แข็งแกร่งขึ้นโดยสร้างพันธมิตรด้านการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์กับกลุ่มตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ชั้นนำในโปรตุเกส ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์

การวางแผนระยะยาวในทางปฏิบัติ: เสริมสร้างศักยภาพในระดับท้องถิ่น

Geely ดำเนินงานภายใต้ปรัชญาการวางแผนระยะยาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ร่วมกันกับพันธมิตรในยุโรป ความมุ่งมั่นดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่ง รวมถึงศูนย์กระจายอะไหล่แห่งใหม่ในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ให้บริการเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และประเทศอื่น ๆ

แรงขับเคลื่อนการเติบโตระดับโลก: การตอกย้ำจุดยืนผู้นำด้านนวัตกรรม

ความก้าวหน้าในยุโรปสะท้อนแรงขับเคลื่อนการเติบโตระดับโลกที่กว้างขึ้นของ Geely โดยช่วงครึ่งแรกของปี 2569 บริษัทมียอดจำหน่ายในต่างประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 474,228 คัน เพิ่มขึ้น 158% เทียบรายปี ซึ่งเกินยอดจำหน่ายในต่างประเทศของทั้งปี 2568

มอเตอร์สปอร์ตระดับแนวหน้าเป็นเสาหลักที่เชื่อถือได้สำหรับ Geely ในการสร้างการยอมรับทางเทคนิค ณ ตลาดซึ่งเติบโตเต็มที่ บริษัทกำลังพัฒนาไปสู่โลกาภิวัตน์แบบครบวงจรด้วยการดำเนินกลยุทธ์แบบบูรณาการของเทคโนโลยีซึ่งผ่านการทดสอบในสนามแข่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ และความสามารถในการดำเนินงานระดับท้องถิ่น

SOURCE Geely Auto

Also from this source

GEELY RAIH TIGA PODIUM FIA TCR DI PAUL RICARD, PERKUKUH MOMENTUM PELUASAN DI EROPAH

GEELY RAIH TIGA PODIUM FIA TCR DI PAUL RICARD, PERKUKUH MOMENTUM PELUASAN DI EROPAH

Geely Cyan Racing meraih tiga kedudukan podium pada Pusingan 3 Kumho FIA TCR World Tour 2026 di Circuit Paul Ricard, Perancis, dengan Santiago...
Geely Preface TCR Raih Kejayaan Gemilang di Perancis; Teknologi Teruji di Litar Pacu Dua Pencapaian dalam Rangkaian Pengedaran dan Barisan Produk Geely di Perancis

Geely Preface TCR Raih Kejayaan Gemilang di Perancis; Teknologi Teruji di Litar Pacu Dua Pencapaian dalam Rangkaian Pengedaran dan Barisan Produk Geely di Perancis

Geely Group Motorsport dan Geely Cyan Racing mengharungi perlumbaan hujung minggu yang amat mencabar dan penuh dramatik pada pusingan ketiga Kumho...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Electronic Design Automation

Electronic Design Automation

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

News Releases in Similar Topics