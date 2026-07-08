GEELY CONSIGUE TRES PODIOS FIA TCR EN PAUL RICARD, REFORZANDO EL IMPULSO DE SU EXPANSIÓN EN EUROPA

LE CASTELLET, Francia, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Geely Cyan Racing consiguió tres podios en la tercera ronda del Kumho FIA TCR World Tour 2026 celebrada en el Circuito Paul Ricard, Francia, con Santiago Urrutia manteniendo su liderato en el campeonato de pilotos. Puesto a prueba debido al calor extremo del verano en el circuito FIA Grado 1, el Geely Preface TCR ofreció un ritmo constante: Yann Ehrlacher se llevó el segundo lugar en la Carrera 1, mientras que Ma Qinghua y Urrutia lograron un doble podio en la Carrera 2.

De la pista a la carretera: Sinergias de CMA e ingeniería

El núcleo del rendimiento del equipo es el Geely Preface TCR, que ha sido construido con la arquitectura modular compacta (CMA) de clase mundial de Geely y desarrollado con la probada experiencia en el automovilismo. La plataforma CMA demostró una durabilidad excepcional en medio del calor extremo del verano en Paul Ricard, soportando las rigurosas exigencias de gestión térmica y fiabilidad general. Los datos de rendimiento en pista podrían contribuir al desarrollo de la producción en serie de Geely, generando una transferencia de tecnología del automovilismo a los vehículos de consumo.

Presencia estratégica: Impulsando la penetración en el mercado europeo

Aprovechando este impulso, Geely Auto aceleró significativamente su expansión europea durante el primer semestre de 2026, posicionando al continente como un motor fundamental para su crecimiento global. Demostrando una notable agilidad operativa, entró con éxito en siete mercados europeos, incluyendo Alemania, España, Países Bajos y Francia, en tan solo 45 días.

Con el fin de mantener esta presencia dentro del mercado, modelos emblemáticos como el Geely E5 (EX5) y el Geely STARRAY EM-i se han introducido en más de 20 países europeos. Geely ha consolidado su ecosistema comercial mediante la creación de alianzas estratégicas de distribución con importantes grupos de concesionarios de automóviles en Portugal, Austria y Suiza.

Visión a largo plazo en la práctica: Fortalecimiento de las capacidades locales

Gracias a su filosofía de visión a largo plazo, Geely se centra en un desarrollo de alta calidad y mutuamente beneficioso con sus socios europeos. Este compromiso está respaldado por sólidas inversiones en infraestructura, incluyendo un nuevo centro de distribución de repuestos en Ámsterdam, Países Bajos, que establece una red logística que da servicio a los Países Bajos, Francia y otros países.

Impulso del crecimiento global: Posición de innovador global reforzada

Los avances en Europa son un reflejo del impulso de crecimiento global de Geely. En el primer semestre de 2026, la compañía registró ventas récord en el extranjero de 474.228 unidades, un aumento interanual del 158% que ya supera el total de ventas en el extranjero de todo el año 2025.

El automovilismo de élite actúa como un pilar fundamental para que Geely consolide su reconocimiento técnico en mercados maduros. Mediante la implementación de una estrategia integrada de tecnología validada en competición, carteras de productos competitivas y capacidades operativas localizadas, la compañía está evolucionando hacia la globalización de toda la cadena de valor.

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