ĐÀI BẮC, ngày 5 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, tiếp tục tái định nghĩa thị trường PC DIY tại COMPUTEX 2026 với những dàn PC mới nhất được chú trọng tối đa vào tính thẩm mỹ. Dòng sản phẩm STEALTH tinh tế cùng dòng WOOD thanh lịch được ra mắt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống PC mang đậm dấu ấn cá nhân và hoàn mỹ về mặt thị giác. GIGABYTE cũng hợp tác cùng hơn 20 đối tác sản xuất thùng máy hàng đầu để phô diễn những dàn PC kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng đỉnh cao và thiết kế đầy tính nghệ thuật.

GIGABYTE phô diễn các dàn PC STEALTH tinh tế và WOOD thanh lịch tại sự kiện COMPUTEX 2026

Bắt nguồn từ Project STEALTH ra mắt lần đầu vào năm 2022, ý tưởng STEALTH đã tiên phong trong thiết kế bo mạch chủ có đầu nối mặt sau (back-connect) đến thị trường PC DIY. Thiết kế này mang đến quá trình lắp ráp PC gọn gàng hơn, đồng thời tối ưu không gian mặt trước cho các mục đích trang trí mang tính cá nhân hóa. Tại COMPUTEX 2026, GIGABYTE trình diễn bước tiến hóa mới nhất của các hệ thống STEALTH với bo mạch chủ thiết kế đầu nối mặt sau B850M AORUS STEALTH ICE và card đồ họa AORUS GeForce RTX™ 5090 STEALTH ICE, hướng tới các không gian tối giản tuyệt đối. Bên cạnh việc hỗ trợ dải sản phẩm vỏ máy của riêng mình, GIGABYTE còn mở rộng hệ sinh thái STEALTH cùng hơn 10 nhà sản xuất vỏ máy danh tiếng, bao gồm Corsair, LIAN LI, InWin, Montech, Thermaltake, Cooler Master, HYTE và nhiều thương hiệu khác. Mối quan hệ hợp tác này đưa Dự án STEALTH trở thành giải pháp linh hoạt và có độ tương thích cao nhất cho các hệ thống PC giấu dây trên thị trường.

Song song với các hệ thống STEALTH tinh tế, GIGABYTE cũng giới thiệu dải sản phẩm WOOD thanh lịch, kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ mang cảm hứng Thiền (Zen) và vật liệu tự nhiên nhằm mang đến sự ấm áp cùng vẻ đẹp nguyên bản cho các góc máy PC hiện đại. Lớp vân gỗ biến những linh kiện phần cứng khô khan thành các kiệt tác mang đậm phong cách sống, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa vật liệu tự nhiên và hiệu năng điện toán mạnh mẽ. Nhằm nâng tầm ý tưởng thẩm mỹ từ gỗ, GIGABYTE đã hợp tác với Noctua và TRYX tại sự kiện COMPUTEX 2026 để ra mắt các dàn PC chủ đề gỗ với độ hoàn thiện tinh xảo cùng hiệu năng đỉnh cao đến từ bo mạch chủ dòng X870E AERO X3D WOOD.

Để trực tiếp trải nghiệm các dàn PC STEALTH tinh tế và WOOD thanh lịch, vui lòng ghé thăm Gian hàng Tiêu dùng GIGABYTE số M0520 tại Tầng 4, Nhà triển lãm số 1, Trung tâm Triển lãm Nam Cảng trong khuôn khổ sự kiện COMPUTEX 2026, hoặc tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm trên trang web chính thức.

SOURCE GIGABYTE