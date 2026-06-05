TAIPÉI, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, marca líder mundial de computadoras del mundo, continúa redefiniendo el mercado del ensamblaje personalizado de computadoras en COMPUTEX 2026 con las más recientes configuraciones de PC centradas en la estética. La marca presenta la impecable serie STEALTH y la elegante serie WOOD para satisfacer la creciente demanda de configuraciones de PC refinadas y personalizadas. GIGABYTE colabora, además, con más de 20 socios importantes de chasis para mostrar computadoras armadas que combinan rendimiento inigualable con diseño visual.

GIGABYTE presenta las computadoras armadas a partir de la impecable serie STEALTH y de la elegante serie WOOD en COMPUTEX 2026

El concepto STEALTH tuvo su origen en el Proyecto STEALTH, presentado por primera vez en 2022, marcando el camino hacia el diseño de motherboards con conectores invertidos en función de un montaje de PC más estilizado y una decoración más personalizada, con más espacio en la parte delantera. En COMPUTEX 2026, GIGABYTE demuestra la más reciente evolución de las computadoras armadas a partir de la serie STEALTH con su placa base de conector invertido B850M AORUS STEALTH ICE y la tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX™ 5090 STEALTH ICE, para una configuración minimalista. Además de respaldar su propia línea de chasis, GIGABYTE también amplía el ecosistema STEALTH con más de 10 reconocidos fabricantes de chasis como Corsair, LIAN LI, InWin, Montech, Thermaltake, Cooler Master, HYTE, entre otros. Esta colaboración hace que el Proyecto Stealth sea la solución con mayor compatibilidad y flexibilidad del mercado para las configuraciones de PC sin cables.

Junto con las impecables computadoras personalizadas STEALTH, GIGABYTE también presenta la línea de la elegante serie WOOD, que combina una estética de inspiración zen con materiales naturales para aportarle calidez y belleza orgánica a la configuración moderna de PC. La textura de la madera transforma el hardware frío en creaciones elegantes de estilo de vida, para conseguir una combinación armónica de texturas naturales y procesamiento informático de alto rendimiento. Para realzar aún más el concepto de la estética de la madera, GIGABYTE colabora con Noctua y TRYX en COMPUTEX 2026, y presenta configuraciones de PC con diseños de madera, que muestran la artesanía refinada y el rendimiento sin concesiones de la placa base de la serie X870E AERO X3D WOOD.

Para conocer las computadoras armadas a partir de la impecable serie STEALTH y la elegante serie WOOD, visite el stand para consumidores M0520 de GIGABYTE, situado en el pabellón 1 de Nangang, 4.ª planta, durante la feria COMPUTEX 2026, o consulte más información sobre los productos en la página web oficial.

FUENTE GIGABYTE