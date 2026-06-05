GIGABYTE presenta en COMPUTEX 2026 sus elegantes configuraciones de PC de las series STEALTH y WOOD

TAIPÉI, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca informática líder a nivel mundial, vuelve a redefinir el mercado del montaje personalizado de ordenadores en COMPUTEX 2026 con sus últimas configuraciones de PC centradas en la estética. Las series STEALTH, de líneas depuradas, y WOOD, de gran elegancia, se presentan para satisfacer la creciente demanda de configuraciones de PC con un diseño refinado y personalizado. GIGABYTE colabora también con más de 20 fabricantes líderes de carcasas para presentar configuraciones de PC que combinan un rendimiento sin concesiones con un diseño atractivo.

GIGABYTE Showcases Sleek STEALTH and Elegant WOOD PC Builds at COMPUTEX 2026

Con origen en Project STEALTH, presentado por primera vez en 2022, el concepto STEALTH fue pionero en el diseño de placas base con conectores invertidos, que permite un montaje más ágil del ordenador y una personalización más amplia gracias al mayor espacio disponible en la parte frontal. En COMPUTEX 2026, GIGABYTE presenta la última evolución de sus configuraciones STEALTH con su placa base B850M AORUS STEALTH ICE, dotada de conectores invertidos, y la tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX™ 5090 STEALTH ICE, pensadas para montajes minimalistas. Además de ofrecer compatibilidad con su propia gama de carcasas, GIGABYTE amplía el ecosistema STEALTH con más de diez fabricantes de carcasas de renombre, como Corsair, LIAN LI, InWin, Montech, Thermaltake, Cooler Master, HYTE y muchos más. Esta colaboración convierte a Project STEALTH en la solución más compatible y flexible del mercado para montar ordenadores sin cables.

Además de los elegantes modelos STEALTH, GIGABYTE presenta también la elegante gama WOOD, que combina una estética inspirada en el zen con materiales naturales para aportar calidez y belleza orgánica a una configuración moderna de PC. La textura de la madera transforma los fríos componentes de hardware en elegantes objetos de diseño, creando una combinación armoniosa de texturas naturales y informática de alto rendimiento. Con el fin de potenciar aún más el concepto estético de la madera, GIGABYTE colabora con Noctua y TRYX durante la feria COMPUTEX 2026, presentando configuraciones de PC inspiradas en la madera que combinan una artesanía refinada con el rendimiento sin concesiones de la placa base de la serie X870E AERO X3D WOOD.

Para conocer las elegantes configuraciones de PC STEALTH y WOOD, visite el stand de GIGABYTE para consumidores, n.º M0520, en Nangang Exhibition Hall 1, 4F, durante COMPUTEX 2026, o descubra más información sobre los productos en el sitio web oficial.