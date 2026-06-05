技嘉科技於 COMPUTEX 2026 展示隱線簡約 STEALTH 與優雅質感 WOOD 美學主機

台北2026年6月5日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 COMPUTEX 2026 持續突破 PC DIY 市場框架，展示多款生活美學主機，包含展現簡約風格的背插隱線 STEALTH 系列與溫潤優雅的質感木紋 WOOD 系列，以回應 PC 組裝市場對個人化與高質感設計日益提升的需求。技嘉更攜手超過 20 家機殼合作夥伴，於現場展示多款兼具極致效能與美學設計的特色主機。

源自 2022 年推出的 Project STEALTH 組裝套件，率先導入背插設計主機板，提供更便利整線的裝機體驗，同時釋放機殼內空間，讓玩家可盡情展示水冷裝置與風格化設計。技嘉於本次 COMPUTEX 展示搭載背插設計 B850M AORUS STEALTH ICE 主機板與 AORUS GeForce RTX™ 5090 STEALTH ICE 顯示卡，打造純白極簡夢幻主機。除支援自家機殼外，技嘉亦與超過 10 家知名機殼品牌合作，包括 Corsair、LIAN LI、InWin、Montech、Thermaltake、Cooler Master、HYTE 等，為使用者提供市場上最廣泛且最具彈性的相容性選擇。