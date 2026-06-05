技嘉科技於 COMPUTEX 2026 展示隱線簡約 STEALTH 與優雅質感 WOOD 美學主機

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GIGABYTE

05 6月, 2026, 14:22 CST

台北2026年6月5日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 COMPUTEX 2026 持續突破 PC DIY 市場框架，展示多款生活美學主機，包含展現簡約風格的背插隱線 STEALTH 系列與溫潤優雅的質感木紋 WOOD 系列，以回應 PC 組裝市場對個人化與高質感設計日益提升的需求。技嘉更攜手超過 20 家機殼合作夥伴，於現場展示多款兼具極致效能與美學設計的特色主機。

源自 2022 年推出的 Project STEALTH 組裝套件，率先導入背插設計主機板，提供更便利整線的裝機體驗，同時釋放機殼內空間，讓玩家可盡情展示水冷裝置與風格化設計。技嘉於本次 COMPUTEX 展示搭載背插設計 B850M AORUS STEALTH ICE 主機板與 AORUS GeForce RTX™ 5090 STEALTH ICE 顯示卡，打造純白極簡夢幻主機。除支援自家機殼外，技嘉亦與超過 10 家知名機殼品牌合作，包括 Corsair、LIAN LI、InWin、Montech、Thermaltake、Cooler Master、HYTE 等，為使用者提供市場上最廣泛且最具彈性的相容性選擇。

技嘉科技於 COMPUTEX 2026 展示隱線簡約 STEALTH 與優雅質感 WOOD 美學主機
技嘉科技於 COMPUTEX 2026 展示隱線簡約 STEALTH 與優雅質感 WOOD 美學主機

除了簡約設計的 STEALTH 主機外，技嘉亦同步推出優雅木紋 WOOD 系列，以禪意美學結合天然木紋材質，為電腦硬體注入溫潤優雅的調性，將冰冷科技轉化為兼具質感與居家氛圍的生活風格。為進一步展現 WOOD 系列美學概念，技嘉於 COMPUTEX 2026 與 Noctua 及 TRYX 共同合作，展示以 X870E AERO X3D WOOD 系列主機板打造的木質風格主機，展現細膩工藝與極致效能的完美平衡。

欲體驗簡約 STEALTH 與優雅 WOOD 美學主機，歡迎於 COMPUTEX 2026 期間蒞臨南港展覽館一館 4 樓技嘉消費性產品攤位 #M0520，或前往技嘉官方網站了解更多產品資訊。

SOURCE GIGABYTE

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