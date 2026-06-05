GIGABYTE présente ses configurations PC STEALTH aux lignes épurées, et WOOD au format élégant, au COMPUTEX 2026

TAIPEI, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, continue de redéfinir le marché du PC à monter soi-même au COMPUTEX 2026 avec ses dernières configurations de PC très esthétiques. Les séries STEALTH et WOOD sont présentées pour répondre à la demande croissante de configurations PC personnalisées et esthétiques. GIGABYTE collabore également avec plus de 20 partenaires constructeurs de châssis de premier plan pour présenter des PC qui combinent performances sans compromis et design esthétique.

GIGABYTE Showcases Sleek STEALTH and Elegant WOOD PC Builds at COMPUTEX 2026

Issu du projet STEALTH, présenté pour la première fois en 2022, le concept STEALTH est à l'origine de la conception de cartes mères à connecteur inversé pour un assemblage plus simple des PC et une décoration personnalisée avec plus d'espace sur la face avant. Au COMPUTEX 2026, GIGABYTE présente sa dernière évolution des constructions STEALTH avec sa carte mère B850M AORUS STEALTH ICE à connectique inversée et sa carte graphique AORUS GeForce RTX™ 5090 STEALTH ICE pour des agencements minimalistes. Outre sa propre gamme de châssis, GIGABYTE étend l'écosystème STEALTH avec plus de 10 fabricants de châssis renommés, dont Corsair, LIAN LI, InWin, Montech, Thermaltake, Cooler Master, HYTE, et bien d'autres encore. Grâce à ce partenariat, le Project STEALTH devient la solution la plus compatible et la plus flexible pour le montage de PC sans câble sur le marché.

Outre les modèles STEALTH aux lignes épurées, GIGABYTE présente également l'élégante série WOOD, qui allie une esthétique zen à des matériaux naturels pour apporter chaleur et beauté organique à une configuration PC moderne. La texture du bois transforme le matériel impersonnel en d'élégantes créations stylisées, combinant harmonieusement textures naturelles et informatique hautes performances. Pour renforcer le concept esthétique du bois, GIGABYTE collabore avec Noctua et TRYX lors du COMPUTEX 2026, en présentant des constructions de PC sur le thème du bois, avec un savoir-faire raffiné et des performances sans compromis de la carte mère série X870E AERO X3D WOOD.

Pour découvrir les configurations de PC STEALTH aux lignes épurées et WOOD au format élégant, visitez le stand grand public de GIGABYTE (nº M0520) au centre d'exposition de Taipei Nangang, hall 1, 4F, lors du salon COMPUTEX 2026 ou consultez le site internet officiel pour en savoir plus sur les produits.