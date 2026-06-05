타이베이 2026년 6월 5일 /PRNewswire/ -- 세계 선도적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 최신 미학 중심 PC 빌드로 컴퓨텍스 2026(COMPUTEX 2026)에서 PC DIY 시장을 새롭게 정의정의하고 있다. 세련된 스텔스(STEALTH)와 우아한 우드(WOOD) 시리즈는 세련된 디자인과 개인화된 PC 빌드를 추구하는 시장 트렌드를 충족하기 위해 출시됐다. 기가바이트는 또한 20개 이상의 선도적인 케이스 파트너들과 협력해 타협 없는 성능과 미학적 디자인을 결합한 PC 빌드를 선보인다.

기가바이트, 컴퓨텍스 2026에서 세련된 스텔스와 우아한 우드 시리즈 PC 빌드 선보여

2022년 처음 소개된 프로젝트 스텔스(Project STEALTH)에서 비롯된 스텔스 콘셉트는 더 간편해진 PC 조립과 더불어 내부 공간을 장식하는 튜닝 트렌드에 발맞춰업계 최초의 역방향 커넥터 메인보드 디자인을 개척했다. 컴퓨텍스 2026에서 기가바이트는 미니멀리스트 레이아웃을 위한 역방향 커넥터 B850M AORUS STEALTH ICE 메인보드와 AORUS GeForce RTX™ 5090 STEALTH ICE 그래픽 카드로 스텔스 빌드의 최신 진화를 시연한다. 자체 케이스 라인업 지원 외에도 기가바이트는 커세어(Corsair), 리안리(LIAN LI), 인윈(InWin), 몬텍(Montech), 써멀테이크(Thermaltake), 쿨러마스터(Cooler Master), 하이트(HYTE) 등 10개 이상의 유명 케이스 제조업체와 함께 스텔스 생태계를 확장한다. 이 파트너십은 프로젝트 스텔스를 시장 전반에서 케이블 없는 PC 빌드를 위한 가장 호환성 있고 유연한 솔루션으로 만든다.

깔끔하고 세련된 스텔스 라인업과 함께 기가바이트는 우아한 라이프스타일을 표현한 우드 시리즈 라인업도 출시해, 선(Zen)에서 영감을 받은 미니멀한 미학과 자연 소재를 결합해 현대적인 PC 시스템에 유기적인 아름다움을 더한다. 나무 질감은 차가운 하드웨어에 우아한 라이프스타일을 접목하여 자연적인 질감과 고성능 컴퓨팅의 조화로운 조합을 만들어낸다. 나무 미학 콘셉트를 향상하기 위해 기가바이트는 컴퓨텍스 2026에서 녹투아(Noctua) 및 트라익스(TRYX)와 협력하여 X870E AERO X3D WOOD 시리즈 메인보드의 정교한 장인 정신과 타협 없는 성능을 갖춘 나무 테마 PC 빌드를 선보인다.

컴퓨텍스 2026 기간 동안 난강전시관(Nangang Exhibition Hall) 1, 4층의 기가바이트 소비자 부스 #M0520을 방문하거나 공식 웹사이트에서 더 많은 제품 정보를 확인함으로써 세련된 스텔스와 우아한 우드 PC 빌드를 경험할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE