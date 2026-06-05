GIGABYTE ยกระดับงานประกอบพีซีด้วย STEALTH และ WOOD ดีไซน์เรียบหรู ภายใน COMPUTEX 2026

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GIGABYTE

05 Jun, 2026, 14:18 CST

ไทเป, 5 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก เดินหน้าสร้างนิยามใหม่ให้กับตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประกอบด้วยตนเอง (PC DIY) ภายในงาน COMPUTEX 2026 ผ่านการเปิดตัวชุดเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีแบบประกอบที่มุ่งเน้นด้านความสวยงามรุ่นล่าสุดของแบรนด์ โดยนำเสนอทั้งซีรีส์ STEALTH ดีไซน์สุดล้ำ และซีรีส์ WOOD สไตล์หรู เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานที่มองหาชุดคอมพิวเตอร์พีซีที่สวยงาม ประณีต และสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ GIGABYTE ยังร่วมมือกับพันธมิตรผู้ผลิตเคสคอมพิวเตอร์ชั้นนำมากกว่า 20 ราย เพื่อนำเสนอพีซีประกอบที่ผสานทั้งสมรรถนะทรงพลังอย่างเต็มประสิทธิภาพเข้ากับงานออกแบบที่โดดเด่นด้านความงามอย่างลงตัว

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GIGABYTE ยกระดับงานประกอบพีซีด้วย STEALTH และ WOOD ดีไซน์เรียบหรู ภายใน COMPUTEX 2026
GIGABYTE ยกระดับงานประกอบพีซีด้วย STEALTH และ WOOD ดีไซน์เรียบหรู ภายใน COMPUTEX 2026

แนวคิดของ STEALTH มีจุดเริ่มต้นจาก Project STEALTH ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี 2565 โดยได้บุกเบิกการออกแบบเมนบอร์ดแบบซ่อนพอร์ตเชื่อมต่อไว้ด้านหลัง (reverse-connector) เป็นรายแรกของอุตสาหกรรม ช่วยให้การประกอบพีซีดูเรียบร้อยและง่ายขึ้น พร้อมเพิ่มพื้นที่ด้านหน้าสำหรับการตกแต่งและปรับแต่งเครื่องได้อย่างอิสระยิ่งขึ้น โดยภายในงาน COMPUTEX 2026 ทาง GIGABYTE ได้สาธิตเพื่อนำเสนอวิวัฒนาการล่าสุดของชุดพีซี STEALTH ผ่านเมนบอร์ดรุ่น B850M AORUS STEALTH ICE ที่ใช้ดีไซน์ reverse-connector ร่วมกับกราฟิกการ์ด AORUS GeForce RTX™ 5090 STEALTH ICE ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการจัดวางภายในเคสแบบมินิมอลที่ดูสะอาดตา นอกเหนือจากการรองรับเคสภายในไลน์ผลิตภัณฑ์ของตนแล้ว GIGABYTE ยังขยายระบบนิเวศของ STEALTH ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ผ่านความร่วมมือกับผู้ผลิตเคสชื่อดังมากกว่า 10 แบรนด์ อาทิ Corsair, LIAN LI, InWin, Montech, Thermaltake, Cooler Master, HYTE และอีกมากมาย ความร่วมมือดังกล่าวทำให้ Project STEALTH กลายเป็นโซลูชันสำหรับพีซีประกอบที่ซ่อนสายเชื่อมต่อภายในเครื่องอย่างแนบเนียน (cableless PC build) ที่สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับเคสได้หลากหลายและยืดหยุ่นมากที่สุดในตลาดปัจจุบัน

นอกเหนือจากชุดประกอบพีซีดีไซน์ล้ำอย่าง STEALTH แล้ว GIGABYTE ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซีรีส์ WOOD สไตล์หรู ที่ผสานงานออกแบบสไตล์เซนเข้ากับวัสดุธรรมชาติ เพื่อถ่ายทอดความละมุนอบอุ่นและความสวยงามที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่ชุดพีซีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว พื้นผิวลายไม้ช่วยเปลี่ยนโฉมฮาร์ดแวร์ที่ดูแข็งและเย็นชา ให้กลายเป็นผลงานเชิงไลฟ์สไตล์ที่สง่างาม สร้างการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างพื้นผิวธรรมชาติกับสมรรถนะการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อยกระดับแนวคิดด้านความงามของดีไซน์ไม้ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น GIGABYTE ได้ร่วมมือกับ Noctua และ TRYX ภายในงาน COMPUTEX 2026 เพื่อนำเสนอชุดพีซีธีมไม้ที่โดดเด่นด้วยงานฝีมืออันประณีต พร้อมสมรรถนะเต็มประสิทธิภาพระดับสูงของเมนบอร์ดซีรีส์ X870E AERO X3D WOOD

สามารถสัมผัสและเยี่ยมชมชุดพีซีซีรีส์ STEALTH ดีไซน์ล้ำสมัย และซีรีส์ WOOD ที่สง่างามอย่างมีสไตล์ ได้ที่บูธ GIGABYTE Consumer หมายเลข M0520 ที่ Nangang Exhibition Hall 1 ชั้น 4 ภายในงาน COMPUTEX 2026 หรือดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ทางการของบริษัท

SOURCE GIGABYTE

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