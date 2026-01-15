GIGABYTE presenta la práctica AI TOP Utility para aplicaciones locales de IA en el CES 2026

TAIPÉI, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras la inteligencia artificial sigue pasando de su fase experimental a su adopción en el mundo real, GIGABYTE presenta una solución local clara de IA en el CES 2026. El paquete AI TOP de GIGABYTE destaca un enfoque de la IA diseñado para funcionar a nivel local, soportar procesos de trabajo del mundo real y ser de confianza con datos confidenciales. En el CES, GIGABYTE demuestra cómo la IA puede pasar de la nube al borde local (edge), donde realmente se realiza el trabajo, de forma segura y eficiente.

GIGABYTE Showcases Practical AI TOP Utility for Local AI Applications at CES 2026

GIGABYTE presenta tres sistemas de la gama AI TOP en el CES, incluidos AI TOP ATOM, AI TOP 100 y AI TOP 500, que ofrecen una vía escalable para la adopción de IA local. Los tres sistemas son compatibles con AI TOP Utility, el software propietario de GIGABYTE para crear y gestionar procesos de trabajo de IA utilizando datos almacenados localmente.

La demostración del CES se centra en la Generación Aumentada por Recuperación (RAG) que se ejecuta en el AI TOP ATOM. Mientras que las configuraciones estándar dan prioridad a la velocidad de generación de tokens en bruto, AI TOP ATOM cuenta con 128 GB de memoria unificada, lo que lo hace especialmente adecuado para tareas de RAG que comprenden contextos masivos. Esta ventaja de hardware, orquestada por AI TOP Utility, permite tratar grandes conjuntos de datos que saturarían las configuraciones tradicionales con múltiples GPU, lo que demuestra que la IA de nivel empresarial puede desarrollarse en un sistema local compacto.

Con AI TOP Utility, las organizaciones pueden convertir miles de páginas de documentos de investigación y desarrollo (I+D) inéditos en una base de conocimientos interna segura y de respuesta instantánea. Este escenario de «cerebro privado» permite a los equipos acceder a un soporte operativo preciso, sin que un solo byte salga del servidor local. Al mantener los datos in situ, este enfoque elimina la latencia de la nube y los costos de suscripción, convirtiendo las especificaciones técnicas en el beneficio concreto de la soberanía total de datos e inteligencia en tiempo real.

Diseñados para su uso en el mundo real, los sistemas AI TOP admiten procesos de trabajo coherentes en entornos de desarrollo e implementación. El producto emblemático AI TOP 500 TRX50, con hasta AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX, GeForce RTX 5090 y 768 GB de memoria DDR5, ofrece la potencia necesaria para ejecutar modelos de hasta 405 000 millones de parámetros con confianza y control. Gestionados por AI TOP Utility, estos sistemas se integran perfectamente en el ecosistema de NVIDIA en Linux, lo que permite que los modelos de IA operen en entornos compatibles con mínima fricción.

Al dar prioridad a la ejecución local de la IA, el control de datos y la facilidad de adopción, GIGABYTE demuestra cómo AI TOP Utility transforma la IA de una capacidad conceptual en una herramienta práctica que se adapta de forma natural a los procesos de trabajo diarios.

Para ver la plataforma AI TOP en acción, visite la exposición de productos GIGABYTE en el CES 2026 en el Venetian Expo, nivel 3, Lido 3005.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2861475/ATU.jpg